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США виділили мільйони доларів Молдові для боротьби проти російської пропаганди — подробиці

30 травня 2024 11:44
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор
США виділили мільйони доларів Молдові для боротьби проти російської пропаганди — подробиці
Ентоні Блінкен і Майя Санду. Фото: AP News
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор

Державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен пообіцяв надати Молдові 135 мільйонів доларів допомоги для забезпечення енергетичної безпеки та протидії російській дезінформації. Це рішення було зумовлене тим, що Молдова потребує допомоги, намагаючись послабити вплив Москви.

Про це повідомляє AP News.

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Блінкен прибув до Кишинева

Блінкен розпочав короткий візит до Східної Європи зупинкою в Кишиневі, столиці Молдови, де він оголосив про майбутню допомогу під час спільної прес-конференції з президенткою країни Майєю Санду.

Глава американської дипломатії сказав, що 85 мільйонів доларів підуть на зміцнення енергетичної інфраструктури Молдови, а 50 мільйонів — на перебудову енергетичної та сільськогосподарської галузей і стримування дезінформації.

"Це, у свою чергу, посилить здатність молдаван протистояти російському втручанню, проводити вільні та чесні вибори, продовжувати шлях до Європейського Союзу та західної інтеграції, створювати більше економічних можливостей", — сказав Блінкен.

Він також наголосив, що ще однією важливою річчю є обмін даними про дезінформацію, яка є одним із найпотужніших гібридних інструментів, які використовує Росія.

блінкен прибув до Молдови
Зустріч Ентоні Блінкена і Майї Санду. Фото: AP News
зустріч делегації США і Молдови
Зустріч делегації США і Молдови. Фото: AP News
молдова і США підписали угоду
Ентоні Блінкен і Майя Санду на прес-конференції. Фото: AP News

Після Молдови Блінкен планує здійснити візит до Чехії.

Раніше ми повідомляли, що Блінкен оголосив, що Україна отримає додаткові 2 мільярди доларів військового фінансування. Також він повідомив, що можливе підписання двосторонньої угоди про безпеку з Україною найближчими тижнями.

США планують укласти з Україною угоду про безпеку терміном на 10 років. Таким чином вони підтримуватимуть українську безпеку й оборону за цілим спектром військових можливостей.

США
Молдова
дезінформація
фінансова допомога
Ентоні Блінкен
сфера енергетики
безпека
Росія

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