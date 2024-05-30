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США выделили миллионы долларов Молдове для борьбы против российской пропаганды — подробности

30 мая 2024 11:44
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка
США выделили миллионы долларов Молдове для борьбы против российской пропаганды — подробности
Энтони Блинкен и Майя Санду. Фото: AP News
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка

Государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен пообещал предоставить Молдове 135 миллионов долларов помощи для обеспечения энергетической безопасности и противодействия российской дезинформации. Это решение было обусловлено тем, что Молдова нуждается в помощи, пытаясь ослабить влияние Москвы.

Об этом сообщает AP News.

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Блинкен прибыл в Кишинев

Блинкен начал краткий визит в Восточную Европу остановкой в Кишиневе, столице Молдовы, где он объявил о предстоящей помощи во время совместной пресс-конференции с президентом страны Майей Санду.

Глава американской дипломатии сказал, что 85 миллионов долларов пойдут на укрепление энергетической инфраструктуры Молдовы, а 50 миллионов — на перестройку энергетической и сельскохозяйственной отраслей и сдерживание дезинформации.

"Это в свою очередь усилит способность молдаван противостоять российскому вмешательству, проводить свободные и честные выборы, продолжать путь в Европейский Союз и западную интеграцию, создавать больше экономических возможностей", — сказал Блинкен.

Он также подчеркнул, что еще одной важной вещью является обмен данными о дезинформации, которая является одним из самых мощных гибридных инструментов, которые используют Россия.

блінкен прибыл в Молдову
Встреча Энтони Блинкена и Майи Санду. Фото: AP News
встреча делегации США и Молдовы
Встреча делегации США и Молдавии. Фото: AP News
Молдова и США подписали соглашение
Энтони Блинкен и Майя Санду на пресс-конференции. Фото: AP News

После Молдовы Блинкен планирует посетить Чехию.

Ранее мы сообщали, что Блинкен объявил, что Украина получит дополнительные 2 млрд долларов военного финансирования. Также он сообщил, что возможно подписание двустороннего соглашения о безопасности с Украиной в ближайшие недели.

США планируют заключить с Украиной соглашение о безопасности сроком 10 лет. Таким образом, они будут поддерживать украинскую безопасность и оборону по целому спектру военных возможностей.

сфера энергетики
США
Россия
финансовая помощь
безопасность
Энтони Блинкен
Молдова
дезинформация

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