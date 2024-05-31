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В ISW вважають, що росіяни готують провокації у Придністров'ї — деталі

31 травня 2024 09:41
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Росія може готувати нові провокації у Придністров'ї найближчими місяцями
Російський військовий у Придністров'ї. Фото: mopmr.gospmr.org
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Російські військові в так званій Придністровській Республіці у Молдові проводять несанкціоновану перевірку своєї бронетехніки. Це може свідчити про їх плани здійснити провокації найближчими місяцями.

Про це пише ISW.

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"Росіяни в самопроголошеній республіці Придністров'я в Молдові проводять місячну несанкціоновану перевірку своєї бронетехніки і можуть здійснити подальші провокації в найближчі місяці", — йдеться у звіті.

Делегація Молдови в Об'єднаній контрольній комісії 17 травня оголосила, що російські "миротворці" поінформували молдовських військових про місячну внутрішню перевірку бронетехніки, розміщеної на постах у так званому Придністров'ї.

Відомо, що російські миротворці не повідомили молдовську владу перед проведенням навчань групи швидкого реагування з використанням бронетехніки. Тому молдовська делегація схарактеризувати ці дії як "провокаційні" і відкинула заяви росіян, що вони нібито не зобов'язані повідомляти ОКК про проведення військових навчань.

Молдова наголосила, що проведення військових навчань у Придністров'ї без попереднього обговорення і схвалення порушує протоколи ОКК і закликала Росію скасувати інспекції, аби уникнути дестабілізації регіону.

Як зазначають аналітики, аналогічні несанкціоновані військові навчання вже проводили наприкінці грудня 2023 року та у квітні 2024 року.

Нагадаємо, попри занепокоєння, яке періодично виникає щодо можливих загроз для України з боку Придністров'я, поточна ситуація залишається стабільною. 

Крім того, Молдова опинилася під прицілом кремлівських пропагандистських і дезінформаційних кампаній.

окупанти
росіяни
військові навчання
Молдова
Придністров'я

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