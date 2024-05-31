Россия может готовить новые провокации в Приднестровье в ближайшие месяцы

Российский военный в Приднестровье. Фото: mopmr.gospmr.org

Российские военные в так называемой Приднестровской Республике в Молдове проводят несанкционированную проверку своей бронетехники. Это может свидетельствовать об их планах совершить провокации в ближайшие месяцы.

Об этом пишет ISW.

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"Россияне в самопровозглашенной республике Приднестровья в Молдове проводят месячную несанкционированную проверку своей бронетехники и могут осуществить дальнейшие провокации в ближайшие месяцы", — говорится в отчете.

Делегация Молдовы в Объединенной контрольной комиссии 17 мая объявила, что российские "миротворцы" проинформировали молдавских военных о внутренней месячной проверке бронетехники, размещенной на постах в так называемом Приднестровье.

Известно, что российские миротворцы не сообщили молдавским властям перед проведением учений группы быстрого реагирования с использованием бронетехники. Поэтому молдавская делегация охарактеризовала эти действия как "провокационные" и откинула заявления россиян, что они якобы не обязаны сообщать ОКК о проведении военных учений.

Молдова подчеркнула, что проведение военных учений в Приднестровье без предварительного обсуждения и одобрения нарушает протоколы ОКК и призвала Россию отменить инспекции во избежание дестабилизации региона.

Как отмечают аналитики, аналогичные несанкционированные военные учения уже проводились в конце декабря 2023 и в апреле 2024 года.

Напомним, несмотря на озабоченность, которая периодически возникает относительно возможных угроз для Украины со стороны Приднестровья, текущая ситуация остается стабильной.

Кроме того, Молдова оказалась под прицелом кремлевских пропагандистских и дезинформационных кампаний.