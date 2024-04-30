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Бывшая жена Князева решила поделить общее имущество — что решил суд

30 апреля 2024 15:00
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Бывшая жена Князева решила поделить общее имущество — что решил суд
Судья Верховного Суда Всеволод Князев. Фото: detector.media
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Экс-жена судьи Кассационного административного суда в составе Верховного Суда Всеволода Князева подала иск о разделе общего имущества супругов. Известно, что в январе она развелась с мужем через суд.

Об этом пишет журналист Олег Новиков в Telegram в понедельник, 30 апреля.

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"Бывшая жена судьи Верховного суда Всеволода Князева Юлия подала иск о разделе имущества супругов", — отметил журналист.

Он рассказал, что 16 января Юлия развелась с мужем через суд, после чего попросила поделить некоторое имущество. В частности, речь идет и о то, на которое наложен арест по делу Князева.

В общей сложности речь шла о 104 600 долларов и более 700 тыс. гривен наличными, а также 174 682 долларов и 220 евро на банковских счетах.

Новиков отметил, что суд разделил некоторое имущество супругов, в частности, он признал за Юлией Князевой право собственности на 52 300 долларов наличных, более 350 тыс. гривен, 87 341 долларов и 110 евро.

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Скриншот поста Новикова

Отметим, что Князева подозревают в получении взятки в размере 2,7 млн долларов за принятие решения в пользу олигарха Константина Жеваго. Он находился 18 месяцев в СИЗО, однако в январе его отпустили из-под стражи из-за внесения залога в размере 18 млн гривен.

Напомним, Печерский районный суд Киева признал виновным по материалам НАПК экс-главу ВС Всеволода Князева в нарушении установленных законом ограничений по получению подарков.

Впоследствии Государственная исполнительная служба наложила арест на все его имущество и счета. Решение было принято из-за неисполнения приговора суда о конфискации в доход государства незаконно полученного подарка.

суд
Верховный суд
семейный бюджет
имущество

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