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Колишня дружина Князєва вирішила поділити спільне майно — що вирішив суд

30 квітня 2024 15:00
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Колишня дружина Князєва вирішила поділити спільне майно — що вирішив суд
Суддя Верховного Суду Всеволод Князєв. Фото: detector.media
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Ексдружина судді Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду Всеволода Князєва подала позов про поділ спільного майна подружжя. Відомо, що у січні вона розлучилася з чоловіком через суд.

Про це пише журналіст Олег Новіков у Telegram в понеділок, 30 квітня.

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"Колишня дружина судді Верховного суду Всеволода Князєва Юлія подала позов про поділ майна подружжя", — зазначив журналіст.

Він розповів, що 16 січня Юлія розлучилася з чоловіком через суд, після чого попросила поділити деяке майно. Зокрема, йдеться й про те, на яке накладено арешт у справі Князєва.

Загалом йшлося про 104 600 доларів й понад 700 тис. гривень готівкою, а також 174 682 доларів і 220 євро на банківських рахунках.

Новіков зазначив, що суд поділив деяке майно подружжя, зокрема, він визнав за Юлією Князєвою право власності на 52 300 доларів готівки, понад 350 тис. гривень, 87 341 доларів і 110 євро.

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Скриншот допису Новікова

Зазначимо, що Князєва підозрюють в одержанні хабаря розміром 2,7 млн доларів за ухвалення рішення на користь олігарха Костянтина Жеваго. Він перебував 18 місяців в СІЗО, однак в січні його відпустили з-під варти через внесення застави у розмірі 18 млн гривень.

Нагадаємо, Печерський районний суд Києва визнав винним за матеріалами НАЗК ексглаву ВС Всеволода Князєва у порушенні встановлених законом обмежень щодо отримання подарунків. 

Згодом Державна виконавча служба наклала арешт на усе його майно та рахунки. Рішення було ухвалене невиконання вироку суду про конфіскацію в дохід держави незаконно отриманого подарунка.

суд
Верховний суд
сімейний бюджет
майно

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