ДВС арештувало усе майно колишнього голови Верховного Суду Князєва

Колишній голова Верховного Суду Всеволод Князєв. Фото: pravo

Державна виконавча служба Міністерства юстиції України наклала арешт на усе майно та рахунки колишнього голови Верховного Суду Всеволода Князєва. Таке рішення ухвалили через невиконання вироку суду про конфіскацію в дохід держави незаконно отриманого подарунка в розмірі майже 1 млн грн.

Про це повідомив заступник міністра юстиції з питань виконавчої служби Андрій Гайченко у середу, 24 квітня.

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Арешт рахунків та майна Князєва

Гайченко розповів, що ДВС арештувала майно та банківські рахунки Всеволода Князєва у зв’язку із невиконанням колишнім головою ВС постанови Печерського районного суду міста Києва про конфіскацію в дохід держави незаконно отриманого подарунка в розмірі 906 600 грн.

"У разі відсутності грошових коштів на рахунках боржника, та у разі виявлення належного на праві власності боржнику рухомого та нерухомого майна, державним виконавцем буде вжито заходів щодо звернення стягнення на виявлене майно боржника, на яке згідно із законом можливо звернути стягнення", — йдеться у повідомленні.

Наразі відомо, що за боржником на праві власності зареєстровано чотири будинки у Миколаєві та області.

Що передувало

Ще 13 грудня 2023 року НАЗК склало протокол стосовно Князєва про порушення встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків. Відомо, що він отримав подарунок у вигляді оренди квартири у Печерському районі Києва площею 133 кв. м за ціною, суттєво нижчою від мінімальної ринкової вартості оренди житла.

На підставі договору оренди нерухомого майна, укладеного наприкінці 2017 року, суддя винаймав квартиру для проживання із щомісячною платою 1 тис. грн. Різниця у фактичній та ринковій вартості оренди і була цим незаконним подарунком.

Нагадаємо, Печерський районний суд Києва визнав винним за матеріалами НАЗК ексглаву ВС Всеволода Князєва у порушенні встановлених законом обмежень щодо отримання подарунків. У нього конфіскували 906 600 грн, а також зобов'язали сплатити штраф 2 550 грн.

Однак наприкінці січня Князєв все ж вийшов із СІЗО. За нього було внесено заставу понад 18 мільйонів гривень.