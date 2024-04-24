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ГИС арестовала все имущество бывшего главы Верховного Суда Князева

24 апреля 2024 15:50
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
ГИС арестовала все имущество бывшего главы Верховного Суда Князева
Бывший глава Верховного Суда Всеволод Князев. Фото: pravo
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Государственная исполнительная служба Министерства юстиции Украины наложила арест на все имущество и счета бывшего главы Верховного Суда Всеволода Князева. Такое решение было принято из-за неисполнения приговора суда о конфискации в доход государства незаконно полученного подарка в размере почти 1 млн грн.

Об этом сообщил заместитель министра юстиции по исполнительной службе Андрей Гайченко в среду, 24 апреля.

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Арест счетов и имущества Князева

Гайченко рассказал, что ГИС арестовала имущество и банковские счета Всеволода Князева в связи с неисполнением бывшим главой ВС постановления Печерского районного суда города Киева о конфискации в доход государства незаконно полученного подарка в размере 906 600 грн.

"В случае отсутствия денежных средств на счетах должника и в случае выявления надлежащего на праве собственности должнику движимого и недвижимого имущества государственным исполнителем будут приняты меры по обращению взыскания на выявленное имущество должника, на которое по закону возможно обратить взыскание", — говорится в сообщении.

Известно, что за должником на праве собственности зарегистрировано четыре дома в Николаеве и области.

Что предшествовало

Еще 13 декабря 2023 года НАПК составило протокол в отношении Князева о нарушении установленных законом ограничений по получению подарков. Известно, что получил подарок в виде аренды квартиры в Печерском районе Киева площадью 133 кв. м по цене, существенно ниже минимальной рыночной стоимости аренды жилья.

На основании договора аренды недвижимого имущества, заключенного в конце 2017 года, судья арендовал квартиру для проживания с ежемесячной платой 1 тыс. грн. Разница в фактической и рыночной стоимости аренды и была этим незаконным подарком.

Напомним, Печерский районный суд Киева признал виновным по материалам НАПК экс-главe ВС Всеволода Князева в нарушении установленных законом ограничений по получению подарков. У него конфисковали 906 600 грн, а также обязали уплатить штраф 2550 грн.

Однако в конце января Князев все же вышел из СИЗО. За него был внесен залог более 18 миллионов гривен.

Верховный суд
деньги
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арест
имущество

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