Коалиция в противовес Западу — в ISW объяснили, с кем Путин активно налаживает сотрудничество

Владимир Путин из Си Цзиньпиномю Фото: росСМИ

Россия продолжает пытаться выстроить коалицию, чтобы уравновесить Запад, развивая двусторонние отношения с Ираном, Северной Кореей и Китаем. На это указывают последние события и встречи в Москве.

Об этом сообщили аналитики Института изучения войны (ISW) в отчете за 19 марта.

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Коалиция России против Запада

Согласно данным ISW, 19 марта в Москве замминистра иностранных дел России Андрей Руденко встретился со специальным представителем Китая по делам Корейского полуострова Лю Сяомином для обсуждения ситуации на Корейском полуострове.

"Руденко и Лю обвинили Соединенные Штаты и их союзников в угрозе военной ситуации в северо-восточной Азии и предостерегли Соединенные Штаты от распространения "блочного мышления" в стиле холодной войны", — уточняют в ISW.

Россия также демонстрирует желание усилить отношения с Северной Кореей, получив от нее баллистические ракеты и артиллерийские снаряды в обмен на технологическое сотрудничество и другую поддержку.

В тот же день посол России в Китае Игорь Моргулов встретился с руководителем китайского информационного агентства Синьхуа Фу Хуа для обсуждения сотрудничества в медиасфере. Президент Ирана Ибрагим Раиси провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным, демонстрируя готовность помочь России стабилизировать регион Южного Кавказа, особенно с учетом событий в Армении и Азербайджане.

Эксперты ISW видят в этих действиях Кремля попытку создать коалицию государств для сбалансирования влияния Запада.

"Кремль использует войну против Украины, чтобы поддерживать двусторонние отношения и создавать коалицию государств, чтобы "уравновесить Запад", что длительное время являлось центральным аспектом внешней политики России", — подчеркнули аналитики.

Аналитики подчеркивают, что дальнейшее консолидирование России и ее союзников может стать серьезным вызовом международной безопасности и стабильности, особенно в регионе Восточной Европы и Азии.

Напомним, что Владимир Путин намерен посетить Китай в мае этого года для переговоров с Си Цзиньпином. Это будет его первая заграничная поездка после переизбрания президентом РФ.

Также мы писали о том, что Министр обороны Южной Кореи Шин Вон Сик заявил, что по предварительным оценкам от июля 2023 г. Россия уже получила от Северной Кореи около 7 000 контейнеров с вооружением и военной техникой. Отношения сторон улучшились после саммита на российском космодроме, проведенном диктаторами РФ и КНДР Владимиром Путиным и Ким Чен Ин.