Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Коаліція на противагу Заходу — в ISW пояснили, з ким Путін активно налагоджує співпрацю arrow

Коаліція на противагу Заходу — в ISW пояснили, з ким Путін активно налагоджує співпрацю

20 березня 2024 08:39
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Коаліція на противагу Заходу — в ISW пояснили, з ким Путін активно налагоджує співпрацю
Володимир Путін з Сі Цзіньпіномю Фото: росЗМІ
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Росія продовжує намагатися побудувати коаліцію, щоб урівноважити Захід, розвиваючи двосторонні відносини з Іраном, Північною Кореєю та Китаєм. На це вказують останні події та зустрічі, які відбулися у Москві.

Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни (ISW) у звіті за 19 березня.

Читайте також:

Коаліція Росії проти Заходу

Згідно з даними ISW, 19 березня у Москві заступник міністра закордонних справ Росії Андрій Руденко зустрівся зі спеціальним представником Китаю у справах Корейського півострова Лю Сяоміном для обговорення ситуації на Корейському півострові.

"Руденко та Лю звинуватили Сполучені Штати та їхніх союзників у загрозі військовій ситуації в північно-східній Азії та застерегли Сполучені Штати від поширення "блокового мислення" в стилі холодної війни", — уточнюють в ISW.

Росія також демонструє бажання посилити відносини з Північною Кореєю, одержавши від неї балістичні ракети та артилерійські снаряди в обмін на технологічну співпрацю та іншу підтримку.

Того ж дня, посол Росії в Китаї Ігор Моргулов зустрівся з керівником китайської інформаційної агенції Сіньхуа Фу Хуа для обговорення співпраці в медіасфері. Також президент Ірану Ібрагім Раїсі провів телефонну розмову з російським лідером Володимиром Путіним, демонструючи готовність допомогти Росії стабілізувати регіон Південного Кавказу, особливо з урахуванням подій у Вірменії та Азербайджані.

Експерти ISW вбачають у цих діях Кремля спробу створити коаліцію держав для збалансування впливу Заходу.

"Кремль використовує війну проти України, щоб підтримувати двосторонні відносини та створювати коаліцію держав, аби "урівноважити Захід", що тривалий час було центральним аспектом зовнішньої політики Росії", - підкреслили аналітики", — підкреслили аналітики. 

Аналітики наголошують, що подальше консолідування Росії та її союзників може стати серйозним викликом для міжнародної безпеки та стабільності, особливо в регіоні Східної Європи та Азії.

Нагадаємо, що Володимир Путін має намір відвідати Китай у травні цього року для переговорів із Сі Цзіньпіном. Це буде його перша закордонна поїздка після переобрання президентом РФ.

Також ми писали про те, що Міністр оборони Південної Кореї Шин Вон Сік заявив, що за попередніми оцінками від липня 2023 року Росія вже отримала від Північної Кореї близько 7000 контейнерів з озброєнням і військовою технікою. Відносини сторін покращилися після саміту на російському космодромі, який провели диктатори РФ та КНДР Володимир Путін і Кім Чен Ин. 

Іран
Китай
КНДР
Москва
Росія

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

19:30 Тиха вбивця на підвіконні — яку рослину не можна тримати у спальні

15 березня 2024

21:24 Нові категорії українців зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

9 березня 2024

13:48 Народний синоптик Діденко розповіла, коли до України повернеться зима

12 березня 2024

08:45 Лунін знайшов новий клуб — готується трансфер

17 березня 2024

02:01 Тарас Чмут відповів, скільки коштує один постріл Patriot

14 березня 2024

09:19 Роналду вирішив повернутися до Європи для трансферу у відомий клуб

16 березня 2024

12:19 Третя штурмова бригада шукає нових бійців — що пропонують

11 березня 2024

00:11 У Раді заявили, що Україна вичерпала свої фінансові ресурси

9 березня 2024

00:52 Виключення з військового обліку — кого можуть зняти та чи є право поновитися

7 березня 2024

07:13 Олексій Суханов зізнався, скільки грошей від нього вимагали за українське громадянство