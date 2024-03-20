Коаліція на противагу Заходу — в ISW пояснили, з ким Путін активно налагоджує співпрацю

Володимир Путін з Сі Цзіньпіномю Фото: росЗМІ

Росія продовжує намагатися побудувати коаліцію, щоб урівноважити Захід, розвиваючи двосторонні відносини з Іраном, Північною Кореєю та Китаєм. На це вказують останні події та зустрічі, які відбулися у Москві.

Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни (ISW) у звіті за 19 березня.

Читайте також:

Коаліція Росії проти Заходу

Згідно з даними ISW, 19 березня у Москві заступник міністра закордонних справ Росії Андрій Руденко зустрівся зі спеціальним представником Китаю у справах Корейського півострова Лю Сяоміном для обговорення ситуації на Корейському півострові.

"Руденко та Лю звинуватили Сполучені Штати та їхніх союзників у загрозі військовій ситуації в північно-східній Азії та застерегли Сполучені Штати від поширення "блокового мислення" в стилі холодної війни", — уточнюють в ISW.

Росія також демонструє бажання посилити відносини з Північною Кореєю, одержавши від неї балістичні ракети та артилерійські снаряди в обмін на технологічну співпрацю та іншу підтримку.

Того ж дня, посол Росії в Китаї Ігор Моргулов зустрівся з керівником китайської інформаційної агенції Сіньхуа Фу Хуа для обговорення співпраці в медіасфері. Також президент Ірану Ібрагім Раїсі провів телефонну розмову з російським лідером Володимиром Путіним, демонструючи готовність допомогти Росії стабілізувати регіон Південного Кавказу, особливо з урахуванням подій у Вірменії та Азербайджані.

Експерти ISW вбачають у цих діях Кремля спробу створити коаліцію держав для збалансування впливу Заходу.

"Кремль використовує війну проти України, щоб підтримувати двосторонні відносини та створювати коаліцію держав, аби "урівноважити Захід", що тривалий час було центральним аспектом зовнішньої політики Росії", - підкреслили аналітики", — підкреслили аналітики.

Аналітики наголошують, що подальше консолідування Росії та її союзників може стати серйозним викликом для міжнародної безпеки та стабільності, особливо в регіоні Східної Європи та Азії.

Нагадаємо, що Володимир Путін має намір відвідати Китай у травні цього року для переговорів із Сі Цзіньпіном. Це буде його перша закордонна поїздка після переобрання президентом РФ.

Також ми писали про те, що Міністр оборони Південної Кореї Шин Вон Сік заявив, що за попередніми оцінками від липня 2023 року Росія вже отримала від Північної Кореї близько 7000 контейнерів з озброєнням і військовою технікою. Відносини сторін покращилися після саміту на російському космодромі, який провели диктатори РФ та КНДР Володимир Путін і Кім Чен Ин.