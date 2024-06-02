КНДР приостанавливает запуск пуль с мусором в Южную Корею, но угрожает возобновлением акций

Воздушный шар с мусором, найденный в южнокорейском Чхорвоне. Фото: Yonhap/Reuters

После массовых запусков воздушных шаров , наполненных мусором и экскрементами, через границу в Южную Корею, власти КНДР объявили о временном прекращении этой акции. Однако они предупредили, что могут возобновить эти действия, если Южная Корея снова будет распространять анти-северокорейские листовки.

Об этом сообщает AP .

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Официальное заявление КНДР

"Мы временно приостановим акцию разбрасывания макулатуры за границу. Это связано с тем, что наша акция является тщательной контрмерой" , - заявило центральное информационное агентство КНДР.

В заявлении также подчеркнули, что Южная Корея должна ощутить всю сложность и неприятность уборки разбросанного мусора, подчеркнув, что шарики снова могут полететь на юг в случае отправки Сеулом анти-северокорейских открыток.

Реакция Южной Кореи

В ответ на эти действия Северной Кореи, Южная Корея заявила, что в скором времени предпримет "несносные" меры в ответ на запуск воздушных шаров с мусором и другие провокации. Директор национальной безопасности Южной Кореи Чан Хо Джин во время экстренного заседания чиновников отметил: "Это абсурдные, иррациональные провокационные действия, которые нормальная страна не может себе представить".

Предыдущие инциденты

На прошлой неделе Северная Корея запустила сотни огромных воздушных шаров, сбрасывая мусор на территорию Южной Кореи, имитировала ядерные удары по своему соседу и, вероятно, глушила сигналы GPS-навигации на юге.

Возможные ответные меры

Южнокорейские чиновники пока не уточнили, какие конкретные шаги они планируют предпринять в ответ. Однако наблюдатели предполагают, что Южная Корея может возобновить трансляции через громкоговорители на территорию Северной Кореи, включая критику ситуации с правами человека, мировые новости и песни в стиле K-pop. Северная Корея очень чувствительна к таким трансляциям, поскольку большинство ее населения не имеют доступа к иностранным теле- и радиопрограммам.

Напомним, ранее КНДР отправляла более 150 воздушных шаров с мусором в сторону Южной Кореи.

Также Пхеньян провел испытание новой баллистической ракеты Hwasong-11D – уменьшенной версии ракеты KN-23, полученной Россией для атак по Украине.