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КНДР призупиняє запуск куль зі сміттям до Південної Кореї, але погрожує відновленням акцій

2 червня 2024 19:28
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська
КНДР призупиняє запуск куль зі сміттям до Південної Кореї, але погрожує відновленням акцій
Повітряна куля зі сміттям, знайдена у південнокорейському Чхорвоні. Фото: Yonhap/Reuters
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська

Після масових запусків повітряних куль, наповнених сміттям та екскрементами, через кордон до Південної Кореї, влада КНДР оголосила про тимчасове припинення цієї акції. Однак, вони попередили, що можуть відновити ці дії, якщо Південна Корея знову поширюватиме анти-північнокорейські листівки.

Про це повідомляє AP.

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Офіційна заява КНДР

"Ми тимчасово призупинимо акцію розкидання макулатури за кордон. Це пов'язано з тим, що наша акція є ретельним контрзаходом", — заявило центральне інформаційне агентство КНДР.

У заяві також підкреслили, що Південна Корея повинна відчути всю складність та неприємність збирання розкиданого сміття, наголосивши, що кульки знову можуть полетіти на південь у разі відправки Сеулом анти-північнокорейських листівок.

Реакція Південної Кореї

У відповідь на ці дії Північної Кореї, Південна Корея заявила, що незабаром вживе "нестерпних" заходів у відповідь на запуск повітряних куль зі сміттям та інші провокації. Директор національної безпеки Південної Кореї Чан Хо Джин під час екстреного засідання високопосадовців зазначив: "Це абсурдні, ірраціональні провокаційні дії, які нормальна країна не може собі уявити".

Попередні інциденти

Минулого тижня Північна Корея запустила сотні величезних повітряних кульок, скидаючи сміття на територію Південної Кореї, імітувала ядерні удари по своєму сусідові та, ймовірно, глушила сигнали GPS-навігації на півдні.

Можливі заходи у відповідь

Південнокорейські чиновники поки не уточнили, які конкретні кроки вони планують здійснити у відповідь. Однак спостерігачі припускають, що Південна Корея може відновити трансляції через гучномовці на територію Північної Кореї, включаючи критику ситуації з правами людини, світові новини та пісні в стилі K-pop. Північна Корея дуже чутлива до таких трансляцій, оскільки більшість її населення не має доступу до іноземних теле- та радіопрограм.

Нагадаємо, раніше КНДР відправляла понад 150 повітряних куль зі сміттям у сторону Південної Кореї. 

Також Пхеньян провів випробування нової балістичної ракети Hwasong-11D — зменшеної версії ракети KN-23, які отримала Росія для атак по Україні. 

КНДР
війна
санкції
Південна Корея

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