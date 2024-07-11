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Китай отреагировал на обвинения НАТО в поддержке России

11 июля 2024 13:54
Илья Рябинин - редактор
Илья Рябинин
редактор
Китай ответил на угрозу НАТО — что произошло
Си Цзиньпинь и Владимир Путин. Иллюстративное фото: Sputnik
Илья Рябинин - редактор
Илья Рябинин
редактор

Китай отреагировали на заявление НАТО о том, что Пекин способствует поддержке войны России против Украины. Там заявили, что они никогда не направят оружие ни одной воюющей стороне.

Об этом сообщает Financial Times.

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Этому способствовало совместное заявление на саммите НАТО о том, что "масштабная поддержка Пекином российской оборонной промышленной базы усиливает угрозу, которую Россия представляет для своих соседей и для евроатлантической безопасности".

Пекин направил в НАТО протест в связи с "провокациями, содержащими явную ложь и клевету". Там заявили, что Поднебесная стремится к политическому урегулированию войны в Украине и никогда не предоставлял летальное оружие ни одной из сторон в конфликте, добавив, что "нормальные торговые потоки" с Россией не должны быть нарушены или подвергаться принуждению.

Также Пекин предупредил Альянс держаться подальше от Азии, которая является "местом для мирного развития, а не ареной для геополитического соперничества".

"Мы призываем его оставаться в рамках своей роли региональной оборонной организации в Северной Атлантике. НАТО не должно стать нарушителем мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе или инструментом, используемым некоторыми крупными государствами для сохранения гегемонии", — говорится в китайском заявлении.

Напомним, ранее представитель МИД Китая Линь Цзянь отреагировал на российский ракетный удар по медучреждению "Охматдет" призвав Россию и Украину избегать действий, которые могут привести к эскалации.

В то же время, недавно госсекретарь компартии Китая Си Цзиньпинь проводил встречу с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, обсудив в частности, войну в Украине и конфликт между Израилем и ХАМАС.

США Китай НАТО Украина война в Украине Россия

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