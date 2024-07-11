Китай відповів на погрозу НАТО — що сталося

Сі Цзіньпінь та Володимир Путін. Ілюстративне фото: Sputnik

Китай відреагували на заяву НАТО про те, що Пекін сприяє підтримці війні Росії проти України. Там заявили, що вони ніколи не направлять зброї жодній стороні, яка воює.

Про це повідомляє Financial Times.

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Цьому сприяла спільна заява на саміті НАТО з приводу того, що "масштабна підтримка Пекіном російської оборонної промислової бази. посилює загрозу, яку Росія становить для своїх сусідів і для євроатлантичної безпеки".

Пекін надіслав у НАТО протест у зв'язку з "провокаціями, які містять явну неправду і наклеп". Там заявили, що Піднебесна прагне політичного врегулювання війни в Україні та ніколи не надавав летальну зброю жодній зі сторін у конфлікті, додавши, що "нормальні торговельні потоки" з Росією не повинні бути порушені, або піддаватися примусу.

Також Пекін попередив Альянс триматися подалі від Азії, яка є "місцем для мирного розвитку, а не ареною для геополітичного суперництва".

"Ми закликаємо його залишатися в рамках своєї ролі регіональної оборонної організації в Північній Атлантиці. НАТО не повинно стати порушником миру і стабільності в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні або інструментом, використовуваним деякими великими державами для збереження гегемонії", — ідеться в китайській заяві.

Нагадаємо, раніше речник МЗС Китаю Лінь Цзянь відреагував на російський ракетний удар по медзакладу "Охматдит" закликавши Росію та Україну уникати дій, які можуть призвести до ескалації.

Водночас нещодавно держсекретар компартії Китаю Сі Цзіньпінь проводив зустріч з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом, обговоривши зокрема, війну в Україні та конфлікт між Ізраїлем і ХАМАС.