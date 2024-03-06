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Кирби прокомментировал вероятность отправки американских войск в Украину

6 марта 2024 04:36
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Кирби прокомментировал вероятность отправки американских войск в Украину
Координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби. Фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Соединенных Штатов Америки Джон Кирби заявил, что США не отправят американских военных в Украину. По его словам, Президент Украины Владимир Зеленский "об этом и не просит".

Об этом Джон Кирби сообщил во время брифинга во вторник, 5 марта.

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Отправит ли США свои войска в Украину

"Он никогда не просил, чтобы иностранные войска воевали за его страну. Это хотят делать он и его войска, но им нужны средства, и вот здесь нам нужно помочь им", — пояснил Кирби.

По его словам, американский Конгресс должен принять помощь для Украины, чтобы "мы могли продолжать наше мощное лидерство и поддержку в коалиции из более чем 50 государств, которые собрали США для поддержки Украины".

Кирби отметил, что президент США Джо Байден тоже четко заявил, что "американских войск, которые будут воевать на поле боя в пределах Украины, не будет".

"И знаете что? Президент Зеленский об этом и не просит. Он только просит о средствах и возможностях", — добавил представитель Белого дома.

Почему Запад говорит о вероятности отправки войск в Украину

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон после парижской конференции 27 февраля заявил, что нельзя исключать отправку войск НАТО в Украину. Зачем французский лидер об этом сказал, что стоит за этим и какой сигнал Запад послал России — читайте в материале Новини.LIVE.

Также мы писали, что на слова Макрона отреагировал Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Он ответил, намерен ли ввести войска на территорию Украины. Кроме того, по поводу отправки западных войск в Украину высказался и Зеленский.

Добавим, что Макрон в понедельник, 4 марта, опроверг свое громкое заявление об отправке западных войск в Украину.

Владимир Зеленский
США
Украина
военные
Белый дом
Джон Кирби
война в Украине
війна

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