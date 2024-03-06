Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Кірбі прокоментував ймовірність відправки американських військ в Україну arrow

Кірбі прокоментував ймовірність відправки американських військ в Україну

6 березня 2024 04:36
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Кірбі прокоментував ймовірність відправки американських військ в Україну
Координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі. Фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Сполучених Штатів Америки Джон Кірбі заявив, що США не відправлять американських військових в Україну. За його словами, Президент України Володимир Зеленський "про це і не просить".

Про це Джон Кірбі повідомив під час брифінгу у вівторок, 5 березня.

Читайте також:

Чи відправить США свої війська в Україну

"Він ніколи не просив, щоб іноземні війська воювали за його країну. Це хочуть робити він і його війська, але їм потрібні засоби, і ось тут нам потрібно їм допомогти", — пояснив Кірбі.

За його словами, американський Конгрес повинен ухвалити допомогу для України, щоб "ми могли продовжувати наше потужне лідерство й підтримку в коаліції з понад 50 держав, які зібрали США для підтримки України".

Кірбі зазначив, що президент США Джо Байден теж чітко заявив, що "американських військ, які воюватимуть на полі бою в межах України, не буде".

"І знаєте що? Президент Зеленський про це і не просить. Він лише просить про засоби й спроможності", — додав представник Білого дому.

Чому Захід говорить про ймовірність відправки військ в Україну 

Нагадаємо, президент Франції Емманюель Макрон після паризької конференції 27 лютого заявив, що не можна виключати відправку військ НАТО в Україну. Навіщо французький лідер про це сказав, що стоїть за цим і який сигнал Захід послав Росії — читайте у матеріалі Новини.LIVE.

Також ми писали, що на слова Макрона відреагував Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Він відповів, чи має наміри ввести війська на територію України. Крім того, щодо відправки західних військ в Україну висловився й Зеленський.

Додамо, що Макрон у понеділок, 4 березня спростував свою гучну заяву про відправку західних військ в Україну. 

Володимир Зеленський
США
Україна
військові
Білий дім
Джон Кірби
війна в Україні
війна

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:27 Українських пенсіонерів зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

27 лютого 2024

20:00 В ТЦК придумали спосіб мобілізувати чоловіків, які мають право на відстрочку

1 березня 2024

12:23 Військові на Донеччині привласнили та розпродали три тонни продуктів, призначених для ЗСУ

29 лютого 2024

13:24 Скільки чоловіків готові мобілізуватися — результати опитування

4 березня 2024

00:36 Що робити, якщо в ТЦК вимагають підписати документи про ознайомлення — відповідь юриста

29 лютого 2024
Новина з відео

19:27 Особи з інвалідністю в Україні мають подати документи до ТЦК — як це зробити

1 березня 2024

11:11 Нафтогаз попередив про зміни умов для споживачів з 1 березня

06:30Су-57 — навіщо Росія почала використовувати на війні найновіші літаки

29 лютого 2024
Новина з відео

21:48 Чим слід обробляти яблуні після зими — врожай буде чистим та багатим

4 березня 2024

07:25 Два однакових пікапи приховують шість відмінностей — знайдіть їх за 10 секунд