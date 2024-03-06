Кірбі прокоментував ймовірність відправки американських військ в Україну

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі. Фото: скриншот

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Сполучених Штатів Америки Джон Кірбі заявив, що США не відправлять американських військових в Україну. За його словами, Президент України Володимир Зеленський "про це і не просить".

Про це Джон Кірбі повідомив під час брифінгу у вівторок, 5 березня.

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"Він ніколи не просив, щоб іноземні війська воювали за його країну. Це хочуть робити він і його війська, але їм потрібні засоби, і ось тут нам потрібно їм допомогти", — пояснив Кірбі.

За його словами, американський Конгрес повинен ухвалити допомогу для України, щоб "ми могли продовжувати наше потужне лідерство й підтримку в коаліції з понад 50 держав, які зібрали США для підтримки України".

Кірбі зазначив, що президент США Джо Байден теж чітко заявив, що "американських військ, які воюватимуть на полі бою в межах України, не буде".

"І знаєте що? Президент Зеленський про це і не просить. Він лише просить про засоби й спроможності", — додав представник Білого дому.

Чому Захід говорить про ймовірність відправки військ в Україну

Нагадаємо, президент Франції Емманюель Макрон після паризької конференції 27 лютого заявив, що не можна виключати відправку військ НАТО в Україну. Навіщо французький лідер про це сказав, що стоїть за цим і який сигнал Захід послав Росії — читайте у матеріалі Новини.LIVE.

Також ми писали, що на слова Макрона відреагував Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Він відповів, чи має наміри ввести війська на територію України. Крім того, щодо відправки західних військ в Україну висловився й Зеленський.

Додамо, що Макрон у понеділок, 4 березня спростував свою гучну заяву про відправку західних військ в Україну.