Количество лудоманов резко возросло — сколько украинцев попали в реестр игрозависимых
В украинском регистре лудоманов (людей с игровой зависимостью, ограниченных в доступе к азартным играм — Ред.), числится 3871 человек. За последний год количество лудоманов увеличилось в восемь раз.
Об этом сообщила платформа для работы с открытыми данными Опендатабот в пятницу, 23 февраля.
Реестр людей с игровой зависимостью
Реестр функционирует уже три года, причем 87% зарегистрированных были добавлены в 2023 году. За прошедшие два года из списка был удален 171 человек по причине окончания срока действия ограничений. Из них 60 в 2022 году и 111 в 2023 году.
Отмечено, что 99% людей были внесены в список по их личной инициативе о самоисключении, в то время как только 1% были добавлены по решению Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей.
В каких случаях лудоманы могут оказаться в реестре
На данный момент в Украине существует три основания для попадания в реестр: добровольное самоограничение, включение по решению Комиссии после заявления родственников и судебное решение.
Для лиц с игровой зависимостью предусмотрены временные ограничения на посещение игорных заведений сроком от шести месяцев до трех лет, после чего ограничения автоматически снимаются.
Напомним, в 2023 году украинцы в несколько раз больше стали "выбрасывать деньги" на легальные азартные игры. По операциям общий оборот составил 207 млрд гривен.
Ранее Бюро экономической безопасности Украины разоблачило одно из самых популярных лицензионных онлайн-казино в сети на уклонении от уплаты налогов.
Читайте Новини.LIVE!