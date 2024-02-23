Количество лудоманов резко возросло — сколько украинцев попали в реестр игрозависимых

Мужчина сидит за игровым автоматом. Фото: picture-alliance

В украинском регистре лудоманов (людей с игровой зависимостью, ограниченных в доступе к азартным играм — Ред.), числится 3871 человек. За последний год количество лудоманов увеличилось в восемь раз.

Об этом сообщила платформа для работы с открытыми данными Опендатабот в пятницу, 23 февраля.

Реестр людей с игровой зависимостью

Реестр функционирует уже три года, причем 87% зарегистрированных были добавлены в 2023 году. За прошедшие два года из списка был удален 171 человек по причине окончания срока действия ограничений. Из них 60 в 2022 году и 111 в 2023 году.

Отмечено, что 99% людей были внесены в список по их личной инициативе о самоисключении, в то время как только 1% были добавлены по решению Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей.

В каких случаях лудоманы могут оказаться в реестре

На данный момент в Украине существует три основания для попадания в реестр: добровольное самоограничение, включение по решению Комиссии после заявления родственников и судебное решение.

Для лиц с игровой зависимостью предусмотрены временные ограничения на посещение игорных заведений сроком от шести месяцев до трех лет, после чего ограничения автоматически снимаются.

Напомним, в 2023 году украинцы в несколько раз больше стали "выбрасывать деньги" на легальные азартные игры. По операциям общий оборот составил 207 млрд гривен.

Ранее Бюро экономической безопасности Украины разоблачило одно из самых популярных лицензионных онлайн-казино в сети на уклонении от уплаты налогов.