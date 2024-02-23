Кількість лудоманів різко зросла — скільки українців потрапили до реєстру ігрозалежних

Чоловік сидить за ігровим автоматом. Фото: picture-alliance

В українському регістрі лудоманів (людей з ігровою залежністю, обмежених у доступі до азартних ігор — Ред.), перебуває 3871 людина. За останній рік кількість лудоманів збільшилася у вісім разів.

Про це повідомила платформа для роботи з відкритими даними Опендатабот у п'ятницю, 23 лютого.

Реєстр людей з ігровою залежністю

Реєстр функціонує вже три роки, причому 87% зареєстрованих було додано у 2023 році. За минулі два роки зі списку було видалено 171 особу через закінчення терміну дії обмежень. З них 60 у 2022 році та 111 у 2023 році.

Зазначено, що 99% людей було внесено до списку з їхньої особистої ініціативи про самовиключення, тоді як лише 1% було додано за рішенням Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей.

У яких випадках лудомани можуть опинитися у реєстрі

На цей час в Україні існує три підстави для потрапляння до реєстру: добровільне самообмеження, включення за рішенням Комісії після заяви родичів та судове рішення.

Для осіб з ігровою залежністю передбачено тимчасові обмеження на відвідання гральних закладів строком від шести місяців до трьох років, після чого обмеження автоматично знімаються.

Нагадаємо, 2023 року українці в кілька разів більше стали "викидати гроші" на легальні азартні ігри. За операціями загальний оборот становив 207 млрд гривень.

Раніше Бюро економічної безпеки України викрило одне з найпопулярніших ліцензійних онлайн-казино у мережі на ухилянні від сплати податків.