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Число стран-участниц Саммита мира уменьшилось — как изменился состав

12 июня 2024 07:42
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор
Состав и количество участников предстоящего Саммита мира в Швейцарии изменилось
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: АрмияInform
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор

В предстоящем Саммите мира, который пройдет в Швейцарии 15 и 16 июня, будет участвовать меньше стран, чем было заявлено ранее и чем надеялся Президент Украины Владимир Зеленский. Пока известно об участии 78 стран-участников.

Об этом анонимные дипломаты некоторых стран Европейского Союза сообщили Радио Свобода в среду, 12 июня.

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Некоторые дипломаты стран ЕС анонимно заявили, что количество стран и организаций, подтвердивших свое участие в Саммите мира в Швейцарии, снизилось с 93 до 78.

Собеседники Радио Свобода, не уполномоченные комментировать официальную информацию, надеются, что количество участников может увеличиться, так как есть еще немного времени.

"Моя цель — иметь семейное фото почти на 80 человек", — заявил один из должностных лиц.

Ранее Зеленский сообщал, что в саммите примут участие 107 стран. Россию на мероприятие не пригласили. Китай пока так и не дал ответа о своем участии. В целом Украина пригласила около 160 стран.

Напомним, президент США Джо Байден не поедет на Саммит мира, а Штаты будет представлять вице-президентка Камала Гаррис.

Ранее в Организации объединенных наций подтвердили свое участие в украинском саммите мира в Швейцарии. Своего делегата пообещали представить поближе ко дню проведения встречи.

Украина
Владимир Зеленский
Швейцария
саммит
война в Украине
Европа

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