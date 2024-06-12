Склад та кількість учасників майбутнього Саміту миру у Швейцарії змінився

Президент України Володимир Зеленський. Фото: АрміяInform

У майбутньому Саміті миру, який пройде у Швейцарії 15 та 16 червня, братиме участь менше країн, ніж було заявлено раніше і ніж сподівався Президент України Володимир Зеленський. Наразі відомо про участь 78 країн-учасників.

Про це анонімні дипломати деяких країн Європейського Союзу повідомили "Радіо Свобода" у середу, 12 червня.

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Учасники Саміту миру у Швейцарії

Деякі дипломати країн ЄС анонімно заявили, що кількість країн і організацій, що підтвердили свою участь у Саміті миру у Швейцарії, знизилася з 93 до 78.

Співрозмовники "Радіо Свобода", які не уповноважені коментувати офіційну інформацію, сподіваються, що кількість учасників може збільшитись, так як є ще трохи часу.

"Моя ціль — мати сімейне фото майже на 80 осіб", — заявив один із посадовців.

Раніше Зеленський повідомляв, що у саміті братимуть участь 107 країн. Росію на захід не запросили. Китай поки що так і не надав відповіді про свою участь. Загалом Україна запросила близько 160 країн.

Нагадаємо, президент США Джо Байден не поїде на Саміт миру, натомість Штати представлятиме віцепрезидентка Камала Гарріс.

Раніше в Організації об'єднаних націй підтвердили свою участь в українському Саміті миру у Швейцарії. Свого делегата пообіцяли представити ближче до дня проведення зустрічі.