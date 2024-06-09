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Хотят победить РФ военным путем — Орбан скандально высказался в сторону западных стран

9 июня 2024 04:34
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Виктор Орбан обвинил западные страны в намерении победить РФ
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото: mukachevo.net
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил западных лидеров в том, что они стремятся "победить Россию военным путем". Он считает, что таким образом руководители хотят получить деньги и власть.

Об этом Виктор Орбан рассказал в интервью телеканалу HirTV, опубликованном в субботу, 8 июня.

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"Вступившие на тропу войны западные лидеры хотят победить Россию военным путем. Их гениальный план абсолютно прост, потому что речь идет о деньгах, которые оказывают влияние и власть", — выдал венгерский премьер.

По его мнению, европейцы стремятся вернуться в 90-е годы.

Кроме того, Орбан заявил, что Соединенные Штаты развивают идею предоставить Украине кредит на 40 миллиардов долларов под европейские гарантии. Он добавил, что раньше Украина была богатой, а сейчас "погрузилась в долги".

Напомним, что недавно Орбан заявил, что Венгрия является единственной страной в ЕС, граждане которой гибнут на войне в Украине. Он имел в виду жителей Закарпатья.

Также венгерский премьер заявил о своих стремлениях создать так называемую "коалицию мира" в переизбранном Европейском парламенте. По его мнению, новый союз будет рассуждать о том, как заставить Украину к переговорам с Россией.

скандал
війна
война в Украине
Виктор Орбан
Россия
Венгрия
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Европа

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