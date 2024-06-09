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Хочуть перемогти РФ військовим шляхом — Орбан скандально висловився в бік західних країн

9 червня 2024 04:34
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Віктор Орбан звинуватив західні країни в намірі перемогти РФ
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Фото: mukachevo.net
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан звинуватив західних лідерів у тому, що вони прагнуть "перемогти Росію військовим шляхом". Він вважає, що таким чином очільники хочуть здобути гроші та владу.

Про це Віктор Орбан розповів в інтерв'ю телеканалу HirTV, опублікованому в суботу, 8 червня.

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"Західні лідери, які стали на стежку війни, хочуть перемогти Росію військовим шляхом. Їхній геніальний план абсолютно простий, тому що йдеться про гроші, які дають вплив і владу", — видав угорський прем'єр.

На його думку, європейці прагнуть повернутися в 90-ті роки.

Крім того, Орбан заявив, що Сполучені Штати розвивають ідею дати Україні кредит на 40 мільярдів доларів під європейські гарантії. Він додав, що раніше Україна була багатою, а наразі "занурилася у борги".

Нагадаємо, що нещодавно Орбан заявив, що Угорщина є єдиною країною в ЄС, громадяни якої гинуть на війні в Україні. Він мав на увазі мешканців Закарпаття.

Також угорський прем'єр заявив про свої прагнення створити так звану "коаліцію миру" у переобраному Європейському парламенті. На його думку, новий союз розмірковуватиме, як змусити Україну до переговорів із Росією.

скандал
війна
війна в Україні
Віктор Орбан
Росія
Угорщина
звинувачення
Європа

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