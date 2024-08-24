Кеннеди-младший не верит в победу на выборах из-за цензурирования американских СМИ

Роберт Ф. Кеннеди-младший. Фото: Reuters

Независимый кандидат в президенты Роберт Ф. Кеннеди-младший объявил, что приостанавливает свою предвыборную кампанию. Но нюанс именно в том, что приостанавливает, а не прекращает ее, потому что останется в бюллетенях в некоторых штатах.

Об этом 23 августа, в пятницу сообщает CNN.

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Он сказал, что хотя он оставит свое имя в некоторых бюллетенях, но удаляет его из 10 штатов, в которых состоится основное избирательное сражение.

"Я не прекращаю свою кампанию, я просто приостанавливаю ее, а не завершаю. Мое имя останется в бюллетенях для голосования в большинстве штатов", – сказал он, выступая на западе в Аризоне.

Кеннеди-младший заметил, что больше не верит, что имею реалистичный путь к победе на выборах перед лицом "безжалостной, систематической цензуры и контроля за СМИ".

Поэтому он не может просить своих сотрудников и волонтеров продолжать работать над его кампанией, потому что пока не видит своего реального пути в Белый дом.

Аналитики отмечают, что шансы Кеннеди-младшего на победу быстро уменьшаются – недавний опрос CBS News показал, что его поддержка составляет всего 2%.