Кеннеді-молодший не вірить у перемогу на виборах через цензурування американських ЗМІ

Роберт Ф. Кеннеді-молодший. Фото: Reuters

Незалежний кандидат у президенти Роберт Ф. Кеннеді-молодший оголосив, що призупиняє свою передвиборчу кампанію. Але нюанс саме в тому, що призупиняє, а не припиняє її, бо залишиться в бюлетенях у деяких штатах.

Про це 23 серпня, у п'ятницю повідомляє CNN.

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Він сказав, що, хоча він залишить своє ім'я в деяких бюлетенях, він видаляє його з 10 штатів, в яких відбудеться основна виборча битва.

"Я не припиняю свою кампанію, я просто призупиняю її, а не завершую. Моє ім’я залишиться в бюлетенях для голосування в більшості штатів", – сказав він, виступаючи на заході в Арізоні.

Кеннеді-молодший зауважив, що більше не вірить, що маю реалістичний шлях до перемоги на виборах перед лицем "безжальної, систематичної цензури та контролю за ЗМІ".

Тому він не може просити своїх співробітників і волонтерів продовжувати працювати над його кампанією, бо поки що не бачить свого реального шляху до Білого дому.

Аналітики зазначають, що шанси Кеннеді-молодшого на перемогу швидко зменшуються – нещодавнє опитування CBS News показало, що його підтримка становить лише 2%.