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Канцлер Германии Олаф Шольф выступил против создания беспилотной зоны в Украине — почему

22 мая 2024 06:25
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Чекарёва Мария
редактор
Канцлер Германии Олаф Шольф выступил против создания беспилотной зоны в Украине — почему
Олаф Шольц. Фото: Reuters
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор

Создание беспилотной зоны на западе Украины означало бы прямое вовлечение стран НАТО в войну в Украине. Реакция Путина в этом случае могла бы быть непредсказуемой.

Как сообщило в понедельник, 20 мая, издание Bild, об этом во время выступления на мероприятии Социал-демократической партии Германии в городе Карлсруэ заявил канцлер Олаф Шольц.

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В ответ на план сближения Украины с НАТО, который обнародовал бывший генсек НАТО Андрес Фог Расмуссен, Шольц заявил, что выступает за благоразумие, ведь ни одно решение не должно приниматься с пеной у рта.

Согласно плану Расмуссена, России необходимо четко сообщить о том, что она должна прекратить войну. Также в документе предлагается развернуть щит противовоздушной обороны вдоль западной границы Украины, "чтобы защитить НАТО от атак российских ракет и беспилотников, а также защитить украинские гражданские и военные объекты в четко определенной зоне на западе Украины".

По плану Альянса, такая помощь от союзников поможет Украине разгрузить собственную противовоздушную оборону на западе страны и транспортировать силы на фронт, чтобы защитить от атак авиации такие города как Днепр и Харьков.

Олаф Шольц считает эти планы "опасными разговорами разжигателей войны".

"Нет никакого здравого смысла в том, чтобы сейчас говорить: давайте все же это сделаем, но, возможно, на 70 или на 100 километров. Мы должны сконцентрироваться на поддержке Украины, но мы сами не хотим стать стороной конфликта и не станем ею. Ни мы, ни Европа, ни США», — подытожил канцлер.

Напомним, недавно Шольц сообщил, что Германия передаст Украине третью систему противовоздушной обороны Patriot, и призвал Европу увеличить военную помощь Киеву.

Ранее немецкий канцлер рассказал, может ли Россия напасть на страны Балтии. По его мнению, ситуация в балтийских странах остается достаточно напряженной, однако в случае чрезвычайной ситуации Германия готова помочь союзникам своими военными.

Германия
НАТО
Олаф Шольц
Альянс
помощь
война в Украине

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