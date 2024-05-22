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Канцлер Німеччини Олаф Шольф виступив проти створення безпілотної зони в Україні — чому

22 травня 2024 06:25
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія
Канцлер Німеччини Олаф Шольф виступив проти створення безпілотної зони в Україні — чому
Олаф Шольц. Фото: Reuters
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія

Створення безпілотної зони на заході України означало б пряме залучення країн НАТО до війни в Україні. Реакція Путіна в такому разі могла би бути непередбачуваною.

Як повідомило в понеділок, 20 травня, видання Bild, про це під час виступу на заході Соціал-демократичної партії Німеччини в місті Карлсруе заявив канцлер Олаф Шольц.

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У відповідь на план зближення України з НАТО, який оприлюднив колишній Генсек НАТО Андрес Фог Расмуссен, Шольц заявив, що виступає за  розсудливість, адже жодне рішення не має прийматися з піною біля рота.

Згідно із планом Расмуссена, Росії необхідно чітко повідомити про те, що вона має припинити війну. Також у документі пропонується розгорнути щит протиповітряної оборони вздовж західного кордону України, "аби захистити НАТО від атак російських ракет і безпілотників, а також захистити українські цивільні й військові об'єкти в чітко визначеній зоні на заході України".

За планом Альянсу, така допомога від союзників допоможе Україні розвантажити власну протиповітряну оборону на заході країни та транспортувати сили на фронт, аби захистити від атак авіації такі міста як Дніпро та Харків.

Олаф Шольц вважає ці плани "небезпечними розмовами розпалювачів війни".

"Немає жодного здорового глузду в тому, щоб зараз говорити: давайте все ж таки це зробимо, але, можливо, на 70 або на 100 кілометрів. Ми маємо сконцентруватися на підтримці України, але ми самі не хочемо стати стороною конфлікту та не станемо нею. Ні ми, ні Європа, ні США", — підсумував канцлер.

Нагадаємо, нещодавно Шольц повідомив, що Німеччина передасть Україні третю систему протиповітряної оборони Patriot, і закликав Європу збільшити військову допомогу Києву.

Раніше німецький канцлер  розповів, чи може Росія напасти на країни Балтії. На його думку безпекова ситуація в балтійських країнах залишається доволі напруженою, однак у разі надзвичайної ситуації Німеччина готова допомогти союзникам своїми військовими.

Німеччина
НАТО
Олаф Шольц
Альянс
допомога
війна в Україні

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