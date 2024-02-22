Канада ищет пути передачи Украине списанных авиаракет CRV7

Военные складают авиаракеты CRV7. Фото: MAGELLAN.AERO

Министр обороны Канады Билл Блэр заявил, что его страна до сих пор изучает пользу списанных авиаракет CRV7 для Украины и ищет возможности безопасной транспортировки. По его словам, Канада думает о передаче этих ракет с самого начала полномасштабной российской агрессии.

Об этом сообщает Укринформ в среду, 21 февраля.

Передача списанных авиаракет CRV7 для Украины

Блэр отметил, что Канада думала о возможности передать Украине эти ракеты еще в начале полномасштабной войны, "но в то время возможности Украины использовать их были крайне ограниченными".

"Впрочем, впоследствии мы увидели, что украинцы нашли гениальные способы применения других технологий, в частности дронов, что, возможно, сделает эти боеприпасы полезными для них", — отметил канадский министр.

По его словам, установив это, Канада "немедленно начала процесс определения того, до сих пор ли боеприпасы исправны, и как их можно безопасно транспортировать".

"Мы работаем с украинцами и нашими союзниками, чтобы убедиться, что эти ракеты можно с пользой использовать. Эта работа продолжается настолько быстро, насколько возможно, ведь потребность насущна", — добавил Блэр.

Как известно, глава ГУР Кирилл Буданов попросил Канаду предоставить Украине неуправляемые авиаракеты CRV7. По его словам, передача ракет взаимовыгодна, поскольку сэкономит средства канадцев на утилизацию ракет.

Помощь Канады для Украины

Напомним, что Канада передаст Украине более 800 многоцелевых беспилотных летательных комплексов SkyRanger R70 для помощи в войне с Россией.

Также мы сообщали, что министр обороны Канады Билл Блэр заявил, что его страна выделит Украине 44 млн долларов США на обслуживание многоцелевых истребителей F-16. Таким образом, Канада внесет новый вклад в размере 60 миллионов долларов в коалицию по усилению потенциала ВВС Украины.