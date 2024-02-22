Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Канада ищет пути передачи Украине списанных авиаракет CRV7 arrow

Канада ищет пути передачи Украине списанных авиаракет CRV7

22 февраля 2024 00:58
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Канада ищет пути передачи Украине списанных авиаракет CRV7
Военные складают авиаракеты CRV7. Фото: MAGELLAN.AERO
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Министр обороны Канады Билл Блэр заявил, что его страна до сих пор изучает пользу списанных авиаракет CRV7 для Украины и ищет возможности безопасной транспортировки. По его словам, Канада думает о передаче этих ракет с самого начала полномасштабной российской агрессии.

Об этом сообщает Укринформ в среду, 21 февраля.

Передача списанных авиаракет CRV7 для Украины

Блэр отметил, что Канада думала о возможности передать Украине эти ракеты еще в начале полномасштабной войны, "но в то время возможности Украины использовать их были крайне ограниченными".

"Впрочем, впоследствии мы увидели, что украинцы нашли гениальные способы применения других технологий, в частности дронов, что, возможно, сделает эти боеприпасы полезными для них", — отметил канадский министр.

По его словам, установив это, Канада "немедленно начала процесс определения того, до сих пор ли боеприпасы исправны, и как их можно безопасно транспортировать".

"Мы работаем с украинцами и нашими союзниками, чтобы убедиться, что эти ракеты можно с пользой использовать. Эта работа продолжается настолько быстро, насколько возможно, ведь потребность насущна", — добавил Блэр.

Как известно, глава ГУР Кирилл Буданов попросил Канаду предоставить Украине неуправляемые авиаракеты CRV7. По его словам, передача ракет взаимовыгодна, поскольку сэкономит средства канадцев на утилизацию ракет.

Помощь Канады для Украины

Напомним, что Канада передаст Украине более 800 многоцелевых беспилотных летательных комплексов SkyRanger R70 для помощи в войне с Россией.

Также мы сообщали, что министр обороны Канады Билл Блэр заявил, что его страна выделит Украине 44 млн долларов США на обслуживание многоцелевых истребителей F-16. Таким образом, Канада внесет новый вклад в размере 60 миллионов долларов в коалицию по усилению потенциала ВВС Украины.

Канада
оружие
военная помощь
Украина
ракеты
война в Украине
війна
утилизация

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:18 ТЦК изобрели новый "хитрый" способ вручить повестку — юрист прокомментировал ситуацию

13 февраля 2024

20:00 Адвокат назвал еще одно основание для снятия с военного учета

8 февраля 2024

13:31Игнат ответил, когда Украина сможет получить истребители F-16

14 февраля 2024
Новость с фото

23:29 Садовый ответил на слова вице-спикера Польши о "бандеровском языке"

13 февраля 2024
Новость с видео

21:34 Некоторые украинцы получают мобилизационные распоряжения — что это и кого касается

8 февраля 2024

06:40 Цены на металлолом в Украине — сколько стоит 1 кг чермета в феврале

9 февраля 2024

18:53 Дедушка главы МИД Германии Анналены Бербок оказался офицером вермахта

11 февраля 2024
Новость с видео

17:53Поляки высыпают зерно из украинских грузовиков, которые стоят на границе

9 февраля 2024
Новость с видео

06:52 Планируете высаживать туи возле дома — эксперты ответили, стоит ли это делать

10 февраля 2024

22:58 Украинка с рекордными баллами попала в финал нацотбора Швеции на Евровидение

Актуальное по теме