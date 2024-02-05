Буданов попросив у Канади авіаракети CRV7 — що це за зброя

Голова ГУР Кирило Буданов. Фото: Українська Правда

Голова Головного управління розвідки Кирило Буданов попросив Канаду надати Україні некеровані авіаракети CRV7. За його словами, передача ракет зіграє на руку як Україні, так і Канаді, оскільки ракети планують знищити.

Про це він заявив в інтерв'ю канадському виданню Global News.

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За словами Буданова, в Україні сподіваються, що це буде взаємовигідне рішення для обох країн. Він акцентував, що передача CRV7 заощадить кошти громадян Канади, які уряд країни хоче витратити на утилізацію ракет.

"Наразі в Канаді тривають дискусії щодо знешкодження понад 80 тисяч таких ракет, утім, ця зброя була б корисною у захисті України від атак терористичної Росії. CRV7 можуть використовуватися як в українських ударних вертольотах, так і в наземних пускових установках для ураження російських танків та артилерії", — сказав він.

Ракета CRV7 — що відомо

Запуск ракет CRV7 з винищувача "Харрієр". Джерело: Defence Express

Відзначимо, що CRV7 — канадська некерована ракета класу "повітря-земля", калібром у 70 мм. Розроблена у 1970 році, вона стала найнебезпечнішою ракетою проти авіації та військової авіаінфраструктури країн Варшавського договору. Використовувалася на винищувачах "Харрієр", багатоцільових гвинтокрилах Bell UH-1 "Ірокез", останнім часом продовжує експлуатуватись винищувачами F-18 "Хорнет".

Нагадаємо, раніше Кирило Буданов розповів, що операція зі знищення російського ракетного катера "Івановець" була запланованою. Оператори спецпідрозділу безпілотників воєнної розвідки України "Група 13" завдали удару по кораблю українськими системами MAGURA V5.

Додамо, у Канаді просять США якомога швидше передати Україні ЗРК середнього радіуса дії NASAMS. Стверджується, що його було оплачено в березні торік.