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Буданов попросил у Канады авиаракеты CRV7 — что это за оружие

5 февраля 2024 23:38
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Буданов попросил у Канады авиаракеты CRV7 — что это за оружие
Глава ГУР Кирилл Буданов. Фото: Украинская Правда
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов попросил Канаду предоставить Украине неуправляемые авиаракеты CRV7. По его словам, передача ракет сыграет на руку как Украине, так и Канаде, поскольку ракеты планируют уничтожить.

Об этом он заявил в интервью канадскому изданию Global News.

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По словам Буданова, на Украине надеются, что это будет взаимовыгодное решение для обеих стран. Он акцентировал, что передача CRV7 сэкономит средства граждан Канады, которые правительство страны хочет потратить на утилизацию ракет.

"Сейчас в Канаде продолжаются дискуссии по обезвреживанию более 80 тысяч таких ракет, впрочем, это оружие было бы полезно в защите Украины от атак террористической России. CRV7 могут использоваться как в украинских ударных вертолетах, так и в наземных пусковых установках для поражения российских танков и артиллерии", — сказал он.

Ракета CRV7 что известно

Запуск ракет CRV7 из истребителя "Харриер". Источник: Defence Express

Отметим, что CRV7 канадская неуправляемая ракета класса "воздух-земля", калибром в 70 мм. Разработанная в 1970 году она стала самой опасной ракетой против авиации и военной авиаинфраструктуры стран Варшавского договора. Использовалась на истребителях "Харриер", многоцелевых вертолетах Bell UH-1 "Ирокез", в последнее время продолжает эксплуатироваться истребителями F-18 "Хорнет".

Напомним, ранее Кирилл Буданов рассказал, что операция по уничтожению российского ракетного катера "Ивановец" была запланирована. Операторы спецподразделения беспилотников военной разведки Украины "Группа 13" нанесли удар по кораблю украинскими системами MAGURA V5.

Добавим, в Канаде просят США поскорее передать Украине ЗРК среднего радиуса действия NASAMS. Утверждается, что он был оплачен в марте в прошлом году.

Канада
военная помощь
Украина
Кирилл Буданов
ракеты
самолеты
ГУР

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