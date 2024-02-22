Канада шукає шляхи передачі Україні списаних авіаракет CRV7

Військові складають авіаракети CRV7. Фото: MAGELLAN.AERO

Міністр оборони Канади Біл Блер заявив, що його країна досі вивчає користь списаних авіаракет CRV7 для України та шукає можливості безпечного транспортування. За його словами, Канада думає про передачу цих ракет ще від початку повномасштабної російської агресії.

Про це повідомляє Укрінформ у середу, 21 лютого.

Передача списаних авіаракет CRV7 для України

Блер зазначив, що Канада думала над можливістю передати Україні ці ракети ще на початку повномасштабної війни, "але на той час можливості України використати їх були вкрай обмеженими".

"Утім, згодом ми побачили, що українці знайшли геніальні способи застосування інших технологій, зокрема дронів, що, можливо, зробить ці боєприпаси корисними для них", — зазначив канадський міністр.

За його словами, встановивши це, Канада "негайно розпочала процес визначення того, чи боєприпаси досі справні, і як їх можна безпечно транспортувати".

"Ми працюємо з українцями й нашими союзниками, аби упевнитися, що ці ракети можна з користю використати. Ця робота триває настільки швидко, наскільки можливо, адже потреба — нагальна", — додав Блер.

Як відомо, голова ГУР Кирило Буданов, попросив Канаду надати Україні некеровані авіаракети CRV7. За його словами, передача ракет є взаємовигідною, оскільки заощадить кошти канадців на утилізацію ракет.

Допомога Канади для України

Нагадаємо, що Канада передасть Україні понад 800 багатоцільових безпілотних літальних комплексів SkyRanger R70 для допомоги у війні з Росією.

Також ми повідомляли, що міністр оборони Канади Білл Блер заявив, що його країна виділить Україні 44 млн доларів США на обслуговування багатоцільових винищувачів F-16. Таким чином Канада зробить новий внесок у розмірі 60 мільйонів доларів у коаліцію щодо посилення потенціалу ВПС України.