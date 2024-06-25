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Кабмин уволил с должности главу Винницкой ОВА Сергея Борзова — подробности

25 июня 2024 17:43
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка
Кабмин уволил главу Винницкой ОВА Сергея Борзова
Бывший глава Винницкой ОВА Сергей Борзов. Фото: Винница Преспоинт
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка

Кабинет Министров Украины принял ряд кадровых решений. В частности, был отстранен от должности главы Винницкой областной военной администрации Сергей Борзов.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук во вторник, 25 июня.

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Кадровые решения правительства Украины

"Назначен Руслан Величко-Трифонюк Владимировна заместителем
Министра по делам ветеранов Украины по европейской интеграции", — говорится в сообщении.

Мельничук также сообщил, что согласовано увольнение Сергея Борзова с должности председателя Винницкой областной государственной администрации.

Соответствующие решения были одобрены во время заседания правительства 25 июня.

кадровые решения Кабмина
Кадровые решения Кабинета Министров. Фото: скриншот

Ранее мы рассказывали, что Кабмин во вторник, 18 июня, уволил Мустафу Найема с должности главы Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры. Ранее чиновник написал заявление на увольнение по собственному желанию.

Также мы писали, что заместитель председателя Национального агентства по предотвращению коррупции Артем Сытник уволен с должности.

Кабинет министров
Винница
Винницкая область
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должность

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