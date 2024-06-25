Кабмин уволил главу Винницкой ОВА Сергея Борзова

Кабмин уволил с должности главу Винницкой ОВА Сергея Борзова — подробности
Кабинет Министров Украины принял ряд кадровых решений. В частности, был отстранен от должности главы Винницкой областной военной администрации Сергей Борзов.
Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук во вторник, 25 июня.
Кадровые решения правительства Украины
"Назначен Руслан Величко-Трифонюк Владимировна заместителем
Министра по делам ветеранов Украины по европейской интеграции", — говорится в сообщении.
Мельничук также сообщил, что согласовано увольнение Сергея Борзова с должности председателя Винницкой областной государственной администрации.
Соответствующие решения были одобрены во время заседания правительства 25 июня.
Ранее мы рассказывали, что Кабмин во вторник, 18 июня, уволил Мустафу Найема с должности главы Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры. Ранее чиновник написал заявление на увольнение по собственному желанию.
Также мы писали, что заместитель председателя Национального агентства по предотвращению коррупции Артем Сытник уволен с должности.
Читайте Новини.LIVE!