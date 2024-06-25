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Кабмін звільнив з посади голову Вінницької ОВА Сергія Борзова — подробиці

25 червня 2024 17:43
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор
Кабмін звільнив очільника Вінницької ОВА Сергія Борзова
Колишній очільник Вінницької ОВА Сергій Борзов. Фото: Вінниця Преспоінт
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор

Кабінет міністрів України ухвалив низку кадрових рішень. Зокрема, було усунено з посади очільника Вінницької обласної військової адміністрації Сергія Борзова.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у вівторок, 25 червня.

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"Призначено Руслану Величко-Трифонюк Володимирівну заступником
Міністра у справах ветеранів України з питань європейської інтеграції", — говориться у повідомленні.

Мельничук також повідомив, що наразі погоджено звільнення Сергія Борзова з посади голови Вінницької обласної державної адміністрації.

Відповідні рішення було схвалене під час засідання уряду 25 червня.

кадрові рішення Кабміну
Кадрові рішення Кабінету міністрів. Фото: скриншот

Раніше ми розповідали, що Кабмін у вівторок, 18 червня, звільнив Мустафу Найєма з посади голови Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури. Раніше посадовець написав заяву на звільнення за власним бажанням.

Також ми писали, що заступника голови Національного агентства із запобігання корупції Артема Ситника звільнено з посади.

Кабінет міністрів
Вінниця
Вінницька область
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посада

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