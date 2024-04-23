Кабмин уволил одного из заместителей министра обороны — причины
Решением правительства уволен один из заместителей министра обороны Украины. На этот пост его назначили только в начале декабря прошлого года.
Об этом сообщила в пресс-службе Кабинета министров.
За что уволили заместителя Умерова
Речь идет о Половенко Виталие Николаевиче, который отвечал за тыловое обеспечение. До этого Половенко являлся начальником отдела тылового обеспечения логистики Национального университета обороны Украины.
Причина его увольнения пока неизвестна. Отметим, что Половенко пробыл в должности менее полугода — был назначен в начале декабря 2023 года.
Его задачей в команде Умерова определили вопросы тылового довольствия. В должности он должен был разрабатывать и внедрять новые стандарты в системе продовольственного обеспечения, совершенствовать систему вещевого обеспечения, а также отвечать за своевременное и полное тыловое обеспечение воинов на фронте.
Больше о Половенко
Виталий Половенко в Вооруженных Силах с 15 июля 2000 года по настоящее время.
С 2019 года являлся начальником отдела тылового обеспечения логистики Национального университета обороны Украины. Также он участвовал в боевых действиях. Кроме того, у него есть звание кандидата военных наук.
Ранее сообщалось, что правительство назначило нового замминистра обороны по вопросам тылового обеспечения.
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