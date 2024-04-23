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Кабмин уволил одного из заместителей министра обороны — причины

23 апреля 2024 18:05
3891e3e1-f22d-4ba4-b88b-df8df842f500 - Анна Полисученко
Кабмин уволил одного из заместителей министра обороны — причины
Виталий Половенко, экс-заместитель министра обороны. Фото: Military Media Center
3891e3e1-f22d-4ba4-b88b-df8df842f500 - Анна Полисученко

Решением правительства уволен один из заместителей министра обороны Украины. На этот пост его назначили только в начале декабря прошлого года.

Об этом сообщила в пресс-службе Кабинета министров.

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Речь идет о Половенко Виталие Николаевиче, который отвечал за тыловое обеспечение. До этого Половенко являлся начальником отдела тылового обеспечения логистики Национального университета обороны Украины.

Причина его увольнения пока неизвестна. Отметим, что Половенко пробыл в должности менее полугода — был назначен в начале декабря 2023 года.

Его задачей в команде Умерова определили вопросы тылового довольствия. В должности он должен был разрабатывать и внедрять новые стандарты в системе продовольственного обеспечения, совершенствовать систему вещевого обеспечения, а также отвечать за своевременное и полное тыловое обеспечение воинов на фронте.

Кабмин уволил одного из заместителей министра обороны — причины - фото 1
Скриншот с сайта Министерства обороны Украины

Больше о Половенко

Виталий Половенко в Вооруженных Силах с 15 июля 2000 года по настоящее время.

С 2019 года являлся начальником отдела тылового обеспечения логистики Национального университета обороны Украины. Также он участвовал в боевых действиях. Кроме того, у него есть звание кандидата военных наук.

Ранее сообщалось, что правительство назначило нового замминистра обороны по вопросам тылового обеспечения.

Также мы писали, что Минобороны ужесточает контроль за качеством питания ВСУ.

 

Кабинет министров
война
Украина
Министерство обороны
Умеров

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