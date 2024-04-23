Кабмін звільнив одного із заступників міністра оборони — причини

Віталій Половенко, екзаступник міністра оборони. Фото: Military Media Center

Рішенням уряду звільнено одного із заступників міністра оборони України. На цю посаду його призначили лише на початку грудня минулого року.

Про це повідомила в пресслужбі Кабінету міністрів.

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Йдеться про Половенка Віталія Миколайовича, який відповідав за тилове забезпечення. До цього Половенко був начальником відділу тилового забезпечення логістики Національного університету оборони України.

Причина його звільнення поки що невідома. Зазначимо, що Половенко пробув на посаді менш як пів року — його призначили на початку грудня 2023 року.

Його завданням у команді Умєрова визначили питання тилового забезпечення. На посаді він мав розробляти та запроваджувати нові стандарти у системі продовольчого забезпечення, удосконалювати систему речового забезпечення, а також відповідати за вчасне та повне тилове забезпечення воїнів на фронті.

Скриншот із сайту Міністерства оборони України

Більше про Половенка

Віталій Половенко у Збройних Силах із 15 липня 2000 року по теперішній час.

З 2019 року був начальником відділу тилового забезпечення логістики Національного університету оборони України. Також він брав участь у бойових діях. Крім того, він має звання кандидата військових наук.

Раніше повідомлялось, що уряд призначив нового заступника міністра оборони з питань тилового забезпечення.

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