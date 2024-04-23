Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Кабмін звільнив одного із заступників міністра оборони — причини arrow

Кабмін звільнив одного із заступників міністра оборони — причини

23 квітня 2024 18:05
3891e3e1-f22d-4ba4-b88b-df8df842f500 - Анна Полісученко
Кабмін звільнив одного із заступників міністра оборони — причини
Віталій Половенко, екзаступник міністра оборони. Фото: Military Media Center
3891e3e1-f22d-4ba4-b88b-df8df842f500 - Анна Полісученко

Рішенням уряду звільнено одного із заступників міністра оборони України. На цю посаду його призначили лише на початку грудня минулого року.

Про це повідомила в пресслужбі Кабінету міністрів.

Читайте також:

За що звільнили заступника Умєрова

Йдеться про Половенка Віталія Миколайовича, який відповідав за тилове забезпечення. До цього Половенко був начальником відділу тилового забезпечення логістики Національного університету оборони України. 

Причина його звільнення поки що невідома. Зазначимо, що Половенко пробув на посаді менш як пів року — його призначили на початку грудня 2023 року.

Його завданням у команді Умєрова визначили питання тилового забезпечення. На посаді він мав розробляти та запроваджувати нові стандарти у системі продовольчого забезпечення, удосконалювати систему речового забезпечення, а також відповідати за вчасне та повне тилове забезпечення воїнів на фронті.

Кабмін звільнив одного із заступників міністра оборони — причини - фото 1
Скриншот із сайту Міністерства оборони України

Більше про Половенка

Віталій Половенко у Збройних Силах із 15 липня 2000 року по теперішній час.

З 2019 року був начальником відділу тилового забезпечення логістики Національного університету оборони України. Також він брав участь у бойових діях. Крім того, він має звання кандидата військових наук.

Раніше повідомлялось, що уряд призначив нового заступника міністра оборони з питань тилового забезпечення.

Також ми писали, що Міноборони посилює контроль за якістю харчування ЗСУ.

 

Кабінет міністрів
війна
Україна
Міністерство оборони
Умєров

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:25 Вірастюк прокоментував мобілізацію свого сина — що сказав

12 квітня 2024

06:44 Хто отримає право на відстрочку за новим законом про мобілізацію — повний перелік

9 квітня 2024
Новина з відео

22:53 В українців вимагають документи на вулиці — які існують шість законних підстав

19 квітня 2024

04:15 Виїзд жінок з України в 2024 році — кого можуть розвернути на кордоні

15 квітня 2024
Новина з фото

19:24 У жодному разі не садіть ці рослини — 5 найгірших "сусідів" цибулі

16 квітня 2024

10:18 Закон про мобілізацію — що потрібно знати, щоб не визнали ухилянтом

20 квітня 2024

07:24 Рудий пустун упустив склянку з водою — знайдіть відмінності за 10 секунд

16 квітня 2024

05:15Який документ підтвердить, що ви заброньовані — пояснення юриста

12 квітня 2024

07:19 Екскомандир полку Азов Жорін відреагував на новий закон про мобілізацію

19 квітня 2024

13:46 Народний синоптик Наталка Діденко попередила про заморозки — коли ситуація покращиться

Розклад ефірів

Всі ефіри