Кабмин выделил 15,5 миллиарда гривен на закупку беспилотников

Глава правительства Украины Денис Шмигаль. Фото: Кабинет министров

Кабинет министров принял решение о выделении дополнительных 15,5 млрд грн на закупку дронов для украинских военнослужащих. На эти средства планируется закупить дополнительные 300 тысяч дронов.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль во время заседания правительства во вторник, 30 апреля.

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"Сегодня правительство выделяет дополнительные 15,5 млрд грн для закупки дронов", — проинформировал он.

Глава правительства пояснил, что эти средства станут дополнительным ресурсом к тем 43,3 млрд грн, которые уже выделены на беспилотники в этом году.

Также Шмигаль сообщил, что средства будут направлены в Администрацию Государственной службы специальной связи и защиты информации, которая занимается соответствующими закупками.

"За выделенные сегодня средства 300 тысяч дронов будут поставлены нашим Силам безопасности и обороны", — добавил глава правительства.

Ранее мы сообщали, что Шмигаль ответил на петицию по поводу запрета российским военнопленным пользоваться мобильной связью с родными. Премьер считает, что телефонные разговоры являются важным фактором для того, чтобы россияне чаще сдавались в плен.

Кабинет министров Украины подал в парламент новый законопроект, предлагающий внести изменения в Уголовно-процессуальный кодекс. Он должен облегчить процесс международного розыска лиц, подозреваемых в преступлениях, и получить доступ к их собственным вещам и документам за пределами страны.