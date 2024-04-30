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Кабмін виділив 15,5 мільярда гривень на закупівлю безпілотників

30 квітня 2024 18:22
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Кабмін виділив 15,5 мільярда гривень на закупівлю безпілотників
Глава уряду України Денис Шмигаль. Фото: Кабінет міністрів
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Кабінет міністрів ухвалив рішення про виділення додаткових 15,5 млрд грн на закупівлю дронів для українських військовослужбовців. На ці кошти планується закупити додаткові 300 тисяч дронів.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду у вівторок, 30 квітня.

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"Сьогодні уряд виділяє додаткові 15,5 млрд грн для закупівлі дронів", — поінформував він.

Очільник уряду пояснив, що ці кошти стануть додатковим ресурсом до тих 43,3 млрд грн, які вже було виділено на безпілотники цього року.

Також Шмигаль повідомив, що кошти спрямують до Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, яка займається відповідними закупівлями.

"За виділені сьогодні кошти 300 тисяч дронів будуть поставлені нашим Силам безпеки та оборони", — додав очільник уряду.

Раніше ми повідомляли, що Шмигаль відповів на петицію щодо заборони російським військовополоненим користуватися мобільним зв'язком із рідними. Прем'єр вважає, що телефонні розмови є вагомим фактором для того, щоб росіяни частіше здавались в полон.

Кабінет міністрів України подав до парламенту новий законопроєкт що пропонує внести зміни до Кримінально-процесуального кодексу. Він повинен полегшити процес міжнародного розшуку осіб, підозрюваних у злочинах, та отримання доступу до їхніх власних речей і документів за межами країни. 

Денис Шмигаль
Кабінет міністрів
війна
Україна
дрони
уряд

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