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Кабмін вніс до Ради законопроєкт, який спрощує міжнародний розшук та екстрадицію українців

30 квітня 2024 14:49
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Кабмін вніс до Ради законопроєкт, який спрощує міжнародний розшук та екстрадицію українців
Засідання Кабміну. Фото: Денис Шмигаль/Telegram
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Кабінет міністрів України подав до парламенту новий законопроєкт що пропонує внести зміни до Кримінально-процесуального кодексу. Він повинен полегшити процес міжнародного розшуку осіб, підозрюваних у злочинах, та отримання доступу до їхніх власних речей і документів за межами країни.

Відповідний законопроєкт опублікований на сайті Верховної Ради.

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Згідно з пояснювальною запискою, законопроєкт має на меті покращити процедури міжнародної співпраці у кримінальних розслідуваннях. Ось деякі з пропонованих змін до Кримінально-процесуального кодексу:

  • введення поняття "міжнародний розшук" для підвищення ефективності екстрадиції підозрюваних;
  • спрощення процедури розшуку осіб, які не з'явилися на виклик правоохоронних органів і, ймовірно, перебувають за кордоном або на території, що тимчасово окупована;
  • введення можливості арешту особи для її передачі іншій країні на підставі запиту на екстрадицію, навіть якщо термін екстрадиційного арешту минув;
  • слідчі судді отримають право на тимчасовий доступ до речей та документів підозрюваних, які знаходяться за кордоном.

Зараз законопроєкт, ініційований прем'єр-міністром Денисом Шмигалем, перебуває на розгляді у відповідному Комітеті Ради.

Нагадаємо, раніше уряд заборонив видачу документів українським чоловікам призовного віку, які перебувають за кордоном. Однак влада передбачила винятки для деяких громадян.

В Європейському центрі солідарності оцінили ймовірність депортація чоловіків з країн ЄС.

Денис Шмигаль
Кабінет міністрів
Верховна Рада
Україна
розшук

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