Кабмін вніс до Ради законопроєкт, який спрощує міжнародний розшук та екстрадицію українців

Засідання Кабміну. Фото: Денис Шмигаль/Telegram

Кабінет міністрів України подав до парламенту новий законопроєкт що пропонує внести зміни до Кримінально-процесуального кодексу. Він повинен полегшити процес міжнародного розшуку осіб, підозрюваних у злочинах, та отримання доступу до їхніх власних речей і документів за межами країни.

Відповідний законопроєкт опублікований на сайті Верховної Ради.

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Згідно з пояснювальною запискою, законопроєкт має на меті покращити процедури міжнародної співпраці у кримінальних розслідуваннях. Ось деякі з пропонованих змін до Кримінально-процесуального кодексу:

введення поняття "міжнародний розшук" для підвищення ефективності екстрадиції підозрюваних;

спрощення процедури розшуку осіб, які не з'явилися на виклик правоохоронних органів і, ймовірно, перебувають за кордоном або на території, що тимчасово окупована;

введення можливості арешту особи для її передачі іншій країні на підставі запиту на екстрадицію, навіть якщо термін екстрадиційного арешту минув;

слідчі судді отримають право на тимчасовий доступ до речей та документів підозрюваних, які знаходяться за кордоном.

Зараз законопроєкт, ініційований прем'єр-міністром Денисом Шмигалем, перебуває на розгляді у відповідному Комітеті Ради.

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