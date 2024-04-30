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Кабмин внес в Раду законопроект, упрощающий международный розыск и экстрадицию украинцев

30 апреля 2024 14:49
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Бригадир София
редактор
Кабмин внес в Раду законопроект, упрощающий международный розыск и экстрадицию украинцев
Заседание Кабмина. Фото: Денис Шмыгаль/Telegram
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Кабинет министров Украины подал в парламент новый законопроект, предлагающий внести изменения в Уголовно-процессуальный кодекс. Он должен облегчить процесс международного розыска лиц, подозреваемых в преступлениях, и получение доступа к их собственным вещам и документам за пределами страны.

Соответствующий законопроект опубликован на сайте Верховной Рады.

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Согласно пояснительной записке, законопроект имеет целью улучшить процедуры международного сотрудничества в уголовных расследованиях. Вот некоторые из предлагаемых изменений в Уголовно-процессуальный кодекс:

  • введение понятия "международный розыск" для повышения эффективности экстрадиции подозреваемых;
  • упрощение процедуры розыска лиц, которые не явились по вызову правоохранительных органов и, вероятно, находятся за границей или на временно оккупированной территории;
  • введение возможности ареста лица для его передачи другой стране на основании запроса на экстрадицию, даже если срок экстрадиционного ареста истек;
  • следователи судьи получат право на временный доступ к вещам и документам подозреваемых, находящимся за границей.

Сейчас законопроект, инициированный премьер-министром Денисом Шмыгалем, находится на рассмотрении в соответствующем Комитете Рады.

Напомним, ранее правительство запретил выдачу документов украинским мужчинам призывного возраста, находящимся за границей. Однако власти предусмотрели исключения для некоторых граждан.

В Европейском центре солидарности оценили вероятность депортации мужчин из стран ЕС.

Денис Шмыгаль
Кабинет министров
Верховная Рада
Украина
розыск

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