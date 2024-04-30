Кабмин внес в Раду законопроект, упрощающий международный розыск и экстрадицию украинцев

Заседание Кабмина. Фото: Денис Шмыгаль/Telegram

Кабинет министров Украины подал в парламент новый законопроект, предлагающий внести изменения в Уголовно-процессуальный кодекс. Он должен облегчить процесс международного розыска лиц, подозреваемых в преступлениях, и получение доступа к их собственным вещам и документам за пределами страны.

Соответствующий законопроект опубликован на сайте Верховной Рады.

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Согласно пояснительной записке, законопроект имеет целью улучшить процедуры международного сотрудничества в уголовных расследованиях. Вот некоторые из предлагаемых изменений в Уголовно-процессуальный кодекс:

введение понятия "международный розыск" для повышения эффективности экстрадиции подозреваемых;

упрощение процедуры розыска лиц, которые не явились по вызову правоохранительных органов и, вероятно, находятся за границей или на временно оккупированной территории;

введение возможности ареста лица для его передачи другой стране на основании запроса на экстрадицию, даже если срок экстрадиционного ареста истек;

следователи судьи получат право на временный доступ к вещам и документам подозреваемых, находящимся за границей.

Сейчас законопроект, инициированный премьер-министром Денисом Шмыгалем, находится на рассмотрении в соответствующем Комитете Рады.

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