Кабмин провел кадровые изменения в Министерстве по делам ветеранов — детали

Заседание Кабмина. Фото: kmu.gov.ua

Кабинет министров Украины в четверг, 30 мая, провел кадровые изменения в Министерстве по делам ветеранов. В частности, была назначена государственным секретарем министерства Шаповалова Вита Викторовна.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram.

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Кадровые изменения в Министерстве по делам ветеранов

"Назначена Шаповалова Вита Викторовна государственным секретарем Министерства по делам ветеранов Украины", — рассказал Гончаренко.

К тому же была уволена с должности заместителя министра по делам ветеранов Украины по вопросам европейской интеграции Сивак Оксана Васильевна.

Пост Гончаренко. Фото: скриншот

Напомним, 15 мая Президент Украины подписал указ о назначении на должность главы Национальной комиссии Украины по делам ЮНЕСКО Ирины Боровец. Ранее она работала замминистра иностранных дел.

Также 13 мая заместитель министра инфраструктуры Украины Александра Азархина написала заявление об увольнении с должности. Свое решение она аргументирует из-за увольнения главы ведомства Александра Кубракова.