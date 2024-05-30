Кабмін провів кадрові зміни в Міністерстві у справах ветеранів — деталі
Кабінет міністрів України у четвер, 30 травня, провів кадрові зміни в Міністерстві у справах ветеранів. Зокрема, було призначено державним секретарем міністерства Шаповалову Віту Вікторівну.
Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у Telegram.
Кадрові зміни в Міністерстві у справах ветеранів
"Призначено Шаповалову Віту Вікторівну державним секретарем Міністерства у справах ветеранів України", — розповів Гончаренко.
До того ж було звільнено з посади заступника міністра у справах ветеранів України з питань європейської інтеграції Сивак Оксану Василівну.
Нагадаємо, 15 травня Президент України підписав указ про призначення на посаду голови Національної комісії України у справах ЮНЕСКО Ірину Боровець. Раніше вона працювала заступником міністра закордонних справ.
Також 13 травня заступниця міністра інфраструктури України Олександра Азархіна написала заяву про звільнення з посади. Своє рішення вона аргументує через звільнення голови відомства Олександра Кубракова.
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