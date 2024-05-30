Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Кабмін провів кадрові зміни в Міністерстві у справах ветеранів — деталі arrow

Кабмін провів кадрові зміни в Міністерстві у справах ветеранів — деталі

30 травня 2024 13:25
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Кабмін провів кадрові зміни в Міністерстві у справах ветеранів — деталі
Засідання Кабміну. Фото: kmu.gov.ua
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Кабінет міністрів України у четвер, 30 травня, провів кадрові зміни в Міністерстві у справах ветеранів. Зокрема, було призначено державним секретарем міністерства Шаповалову Віту Вікторівну.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у Telegram.

Читайте також:

Кадрові зміни в Міністерстві у справах ветеранів

"Призначено Шаповалову Віту Вікторівну державним секретарем Міністерства у справах ветеранів України", — розповів Гончаренко.

До того ж було звільнено з посади заступника міністра у справах ветеранів України з питань європейської інтеграції Сивак Оксану Василівну.

null
Допис Гончаренка. Фото: скриншот

Нагадаємо, 15 травня Президент України підписав указ про призначення на посаду голови Національної комісії України у справах ЮНЕСКО Ірину Боровець. Раніше вона працювала заступником міністра закордонних справ.

Також 13 травня заступниця міністра інфраструктури України Олександра Азархіна написала заяву про звільнення з посади. Своє рішення вона аргументує через звільнення голови відомства Олександра Кубракова.

Кабінет міністрів
Олексій Гончаренко
українці
Україна
нардепи
ветерани
звільнення

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:52 Тарифи з 1 червня — які будуть ціни на електрику, газ та воду

24 травня 2024

14:38 Тарифи на електрику — ціну прив'яжуть до споживання

28 травня 2024

04:57 У ТЦК пояснили, кого одразу після приходу до військкомата скерують на ВЛК

21 травня 2024

07:46 Ціни на електрику зростуть з 1 червня — для кого зміняться тарифи

17 травня 2024

13:45 Юрист розповів, яке покарання чекає на чоловіків, які не мають при собі військового квитка

28 травня 2024

09:01 Зінченко знайшов новий клуб — Арсенал готовий продати українця

11:44 Нафтогаз попередив клієнтів про важливу зміну в розрахунку — деталі

20 травня 2024

04:16Як діяти, якщо в ТЦК забороняють користуватися телефоном

12:26 У Жироні розчаровані ситуацією з Довбиком — заява головного тренера

28 травня 2024

04:33 Пилова буря знову накриє Україну — коли та яким областям загрожує явище