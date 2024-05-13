Алєксєєнка звільнили з посади заступника голови Служби зовнішньої розвідки

Зеленський звільнив одного із заступників голови Служби зовнішньої розвідки
Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 13 травня, звільнив першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки. Йдеться про Андрія Алєксєєнка.
Про це йдеться в указі Президента №319/2024.
Зеленський звільнив Алєксєєнка
"Звільнити Алєксєєнка Андрія Вікторовича з посади першого заступника Голови Служби зовнішньої розвідки України", — зазначено в документі.
Натомість замість нього Зеленський призначив на посаду Олега Луговського, про що свідчить указ №320/2024.
Як відомо, Алєксєєнко перебував на посаді з 27 листопада 2017 року. Також виконував обов'язки голови з 16 березня до 11 червня 2019 року.
Раніше Зеленський звільнив колишнього Головнокомандувача Збройних Сил Валерія Залужного з військової служби за станом здоров'я.
Також ми писали, що Президент здійснив кадрові зміни в керівництві ЗСУ. Було призначено нових командувачів Сил спеціальних операцій та Сил підтримки Збройних сил.
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