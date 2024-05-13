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Зеленський звільнив одного із заступників голови Служби зовнішньої розвідки

13 травня 2024 18:21
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Алєксєєнка звільнили з посади заступника голови Служби зовнішньої розвідки
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 13 травня, звільнив першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки. Йдеться про Андрія Алєксєєнка.

Про це йдеться в указі Президента №319/2024.

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"Звільнити Алєксєєнка Андрія Вікторовича з посади першого заступника Голови Служби зовнішньої розвідки України", — зазначено в документі.

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Скриншот указу Президента

Натомість замість нього Зеленський призначив на посаду Олега Луговського, про що свідчить указ №320/2024.

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Скриншот указу Президента

Як відомо, Алєксєєнко перебував на посаді з 27 листопада 2017 року. Також виконував обов'язки голови з 16 березня до 11 червня 2019 року.

Раніше Зеленський звільнив колишнього Головнокомандувача Збройних Сил Валерія Залужного з військової служби за станом здоров'я. 

Також ми писали, що Президент здійснив кадрові зміни в керівництві ЗСУ. Було призначено нових командувачів Сил спеціальних операцій та Сил підтримки Збройних сил.

Володимир Зеленський
Служба зовнішньої розвідки
звільнення
війна в Україні

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