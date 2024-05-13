Алєксєєнка звільнили з посади заступника голови Служби зовнішньої розвідки

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 13 травня, звільнив першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки. Йдеться про Андрія Алєксєєнка.

Про це йдеться в указі Президента №319/2024.

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"Звільнити Алєксєєнка Андрія Вікторовича з посади першого заступника Голови Служби зовнішньої розвідки України", — зазначено в документі.

Скриншот указу Президента

Натомість замість нього Зеленський призначив на посаду Олега Луговського, про що свідчить указ №320/2024.

Скриншот указу Президента

Як відомо, Алєксєєнко перебував на посаді з 27 листопада 2017 року. Також виконував обов'язки голови з 16 березня до 11 червня 2019 року.

Раніше Зеленський звільнив колишнього Головнокомандувача Збройних Сил Валерія Залужного з військової служби за станом здоров'я.

Також ми писали, що Президент здійснив кадрові зміни в керівництві ЗСУ. Було призначено нових командувачів Сил спеціальних операцій та Сил підтримки Збройних сил.