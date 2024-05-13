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Зеленский уволил одного из заместителей главы Службы внешней разведки

13 мая 2024 18:21
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Алексеенко уволили с должности заместителя председателя Службы внешней разведки
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 13 мая, уволил первого заместителя председателя Службы внешней разведки. Речь идет об Андрее Алексеенко.

Об этом говорится в указе Президента №319/2024.

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"Уволить Алексеенко Андрея Викторовича с должности первого заместителя Главы Службы внешней разведки Украины", — говорится в документе.

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Скриншот указа Президента Украины

Вместо него Зеленский назначил на должность Олега Луговского, о чем свидетельствует указ №320/2024.

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Скриншот указа Президента Украины

Как известно, Алексеенко находился в должности с 27 ноября 2017 года. Также исполнял обязанности председателя с 16 марта по 11 июня 2019 года.

Ранее Зеленский уволил бывшего Главнокомандующего Вооруженными Силами Валерия Залужного с военной службы по состоянию здоровья.

Также мы писали, что Президент Украины осуществил кадровые изменения в руководстве ВСУ. Были назначены новые командующие Сил специальных операций и Сил поддержки Вооруженных сил.

Владимир Зеленский
Служба внешней разведки
увольнение
война в Украине

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