Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Кабмин назначил Виктора Павлущика главой НАПК — что о нем известно arrow

Кабмин назначил Виктора Павлущика главой НАПК — что о нем известно

27 февраля 2024 14:36
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Кабмин назначил Виктора Павлущика главой НАПК — что о нем известно
Новоназначенный глава НАПК Виктор Павлущик. Фото: скриншот
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Кабинет министров Украины назначил Виктора Павлущика главой Национального агентства по борьбе с коррупцией. Ранее его кандидатуру поддержала комиссия по отбору кандидатов на пост главы НАПК.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram во вторник, 27 февраля.

Назначение Павлущика на должность главы НАПК

"Назначен по представлению Конкурсной комиссии по отбору на должность Председателя Национального агентства по предупреждению коррупции Павлущика Виктора Владимировича Председателем Национального агентства по предотвращению коррупции", — сообщил Мельничук.

25 февраля комиссия по выбору кандидатов на пост главы НАПК объявила Виктора Павлущика победителем конкурса. Его кандидатура была единогласно поддержана всеми шестью членами комиссии.

В комиссии заявили, что Павлущик был выбран за его выдающийся профессиональный опыт, знания и личностные качества, которые соответствуют требованиям к выполнению обязанностей главы НАПК, а также за его компетентность и честность.

Тарас Мельничук
Сообщение Тараса Мельничука. Фото: скриншот

Что известно о Викторе Павлущике

С 2008 по 2015 год Павлущик служил в Службе безопасности Украины на оперативных и руководящих должностях. Затем он перешел на работу детективом в Национальное антикоррупционное бюро, где с ноября 2017 года занимал должность старшего детектива — руководителя отдела детективов.

Отдел НАБУ под руководством Павлущика специализируется на выявлении и расследовании коррупционных уголовных преступлений, совершенных представителями судебной и прокурорской власти.

Напомним, ранее Кабинет министров назначил Сергея Тюрина на должность главы Хмельницкой облгосадминистрации. Ранее он являлся первым заместителем военной администрации.

Кроме того, правительство назначило Сергея Гайдая главой Мукачевской районной государственной администрации. Ранее он возглавлял Луганскую областную военную администрацию.

Кабинет министров
НАБУ
работа
коррупция
взятка
НАПК
Украина
чиновники
политики
сбу

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:00 Адвокат назвал еще одно основание для снятия с военного учета

14 февраля 2024
Новость с фото

23:29 Садовый ответил на слова вице-спикера Польши о "бандеровском языке"

13 февраля 2024
Новость с видео

21:34 Некоторые украинцы получают мобилизационные распоряжения — что это и кого касается

15 февраля 2024
Новость с фото

06:34Взрывы гремят во Львове — ракетная атака на запад

16 февраля 2024
Новость с видео

16:54 Не вносите эти удобрения при посадке картофеля — клубень будет мелким и сгниет

17 февраля 2024

09:18 Зинченко уйдет из Арсенала в конце сезона — на украинца претендуют два клуба

15 февраля 2024

17:21 В Минцифри назвали категорию лиц, которых не будут бронировать от мобилизации

14 февраля 2024

20:00 Юрист рассказал об ответственности за игнорирование повестки ТЦК из другой области

15 февраля 2024

17:03 У сборной Украины будет новый технический спонсор вместо Joma

Новость с видео

20:45 Медовик за 20 минут на сковороде — без раскатки коржей

Актуальное по теме