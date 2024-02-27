Кабмин назначил Виктора Павлущика главой НАПК — что о нем известно

Новоназначенный глава НАПК Виктор Павлущик. Фото: скриншот

Кабинет министров Украины назначил Виктора Павлущика главой Национального агентства по борьбе с коррупцией. Ранее его кандидатуру поддержала комиссия по отбору кандидатов на пост главы НАПК.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram во вторник, 27 февраля.

Назначение Павлущика на должность главы НАПК

"Назначен по представлению Конкурсной комиссии по отбору на должность Председателя Национального агентства по предупреждению коррупции Павлущика Виктора Владимировича Председателем Национального агентства по предотвращению коррупции", — сообщил Мельничук.

25 февраля комиссия по выбору кандидатов на пост главы НАПК объявила Виктора Павлущика победителем конкурса. Его кандидатура была единогласно поддержана всеми шестью членами комиссии.

В комиссии заявили, что Павлущик был выбран за его выдающийся профессиональный опыт, знания и личностные качества, которые соответствуют требованиям к выполнению обязанностей главы НАПК, а также за его компетентность и честность.

Сообщение Тараса Мельничука. Фото: скриншот

Что известно о Викторе Павлущике

С 2008 по 2015 год Павлущик служил в Службе безопасности Украины на оперативных и руководящих должностях. Затем он перешел на работу детективом в Национальное антикоррупционное бюро, где с ноября 2017 года занимал должность старшего детектива — руководителя отдела детективов.

Отдел НАБУ под руководством Павлущика специализируется на выявлении и расследовании коррупционных уголовных преступлений, совершенных представителями судебной и прокурорской власти.

Напомним, ранее Кабинет министров назначил Сергея Тюрина на должность главы Хмельницкой облгосадминистрации. Ранее он являлся первым заместителем военной администрации.

Кроме того, правительство назначило Сергея Гайдая главой Мукачевской районной государственной администрации. Ранее он возглавлял Луганскую областную военную администрацию.