Кабмін призначив Віктора Павлущика головою НАЗК — що про нього відомо

Новопризначений голова НАЗК Віктор Павлущик. Фото: скриншот

Кабінет міністрів України призначив Віктора Павлущика головою Національного агентства боротьби з корупцією. Раніше його кандидатуру підтримала комісія з відбору кандидатів на посаду голови НАЗК.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram у вівторок, 27 лютого.

Призначення Павлущика на посаду голови НАЗК

"Призначено за поданням Конкурсної комісії з відбору на посаду Голови Національного агентства з питань запобігання

корупції Павлущика Віктора Володимировича Головою

Національного агентства з питань запобігання корупції", — повідомив Мельничук.

25 лютого комісія з вибору кандидатів на посаду голови НАЗК оголосила Віктора Павлущика переможцем конкурсу. Його кандидатура була одноголосно підтримана усіма шістьма членами комісії.

У комісії заявили, що Павлущика було обрано за його видатний професійний досвід, знання та особисті якості, які відповідають вимогам до виконання обов'язків голови НАЗК, а також за його компетентність та чесність.

Повідомлення Тараса Мельничука. Фото: скриншот

Що відомо про Віктора Павлущика

З 2008 по 2015 рік Павлущик служив у Службі безпеки України на оперативних та керівних посадах. Потім він перейшов на роботу детективом до Національного антикорупційного бюро, де з листопада 2017 року обіймав посаду старшого детектива — керівника відділу детективів.

Відділ НАБУ під керівництвом Павлущика спеціалізується на виявленні та розслідуванні корупційних кримінальних злочинів, скоєних представниками судової та прокурорської влади.

Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів призначив Сергія Тюріна на посаду голови Хмельницької обласної державної адміністрації. Раніше він був першим заступником військової адміністрації.

Окрім того, уряд призначив Сергія Гайдая головою Мукачівської районної державної адміністрації. Раніше він очолював Луганську обласну військову адміністрацію.