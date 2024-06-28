Кабмин назначил нового главу ГСЧС — кто им стал

Заседание Кабинета Министров Украины. Фото: пресс-служба Кабмина

Андрей Даник возглавит Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям. Его назначили на заседании Кабинета министров Украины.

Об этом сообщил представитель Кабинета Министров в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram в пятницу, 28 июня.

Читайте также:

Новые назначения правительства

Согласно решению Кабмина:

— Даник Андрей Николаевич возглавит Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям;

— Миронюк Виталий Григорьевич вступит в должность первого заместителя председателя ГСЧС.

Новый глава ГСЧС Андрей Даник. Фото: ГСЧС

Также сообщается, что:

— Горбатюк Алла Владимировна уволена с должности заместителя председателя Государственной службы Украины по вопросам труда;

— согласовано назначение Дудки Юрия Степановича главой Золотоношской районной государственной администрации Черкасской области.

Что известно о новом руководителе ГСЧС

Согласно данным ГСЧС, Даник родился в 1978 году в Кировограде.

В 2002 году окончил Черкасский институт пожарной безопасности им. Героев Чернобыля Министерства внутренних дел (МВД) Украины по специальности пожарная безопасность.

Служебная деятельность:

— с июля 1998 занимал должность начальника караула 79-й самостоятельной государственной пожарной части города Старобешево управления государственной пожарной охраны УМВД Украины в Донецкой области;

— с 1999 по 2003 годы занимал разные должности в 79-й самостоятельной государственной пожарной части города Старобешево;

— с мая 2013 находился в распоряжении председателя Главного управления ГСЧС в Донецкой области;

— с августа 2015 занимал должность заместителя начальника Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области;

— с января 2020 года по сентябрь 2023 возглавил Главное управление ГСЧС в Черкасской области;

— в сентябре 2023 года был назначен на должность заместителя председателя ГСЧС;

— с 27 февраля 2024 года занимал должность временно исполняющего обязанности главы ГСЧС Украины.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмигаль в четверг поручил министрам совершить ряд рабочих поездок в регионы. Это касается, в частности, прифронтовых областей.

Раньше Президент Украины Владимир Зеленский обратился к сотрудникам Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и Национальной полиции Украины. Он поблагодарил их за ту сложную работу, которую они выполняют на местах попадания российских снарядов и ракет, спасая жизнь украинцев.