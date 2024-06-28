Кабмин назначил нового главу ГСЧС — кто им стал

Кабмин согласовал новые кадровые изменения — как изменилось руководство ГСЧС
Андрей Даник возглавит Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям. Его назначили на заседании Кабинета министров Украины.
Об этом сообщил представитель Кабинета Министров в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram в пятницу, 28 июня.
Новые назначения правительства
Согласно решению Кабмина:
— Даник Андрей Николаевич возглавит Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям;
— Миронюк Виталий Григорьевич вступит в должность первого заместителя председателя ГСЧС.
Также сообщается, что:
— Горбатюк Алла Владимировна уволена с должности заместителя председателя Государственной службы Украины по вопросам труда;
— согласовано назначение Дудки Юрия Степановича главой Золотоношской районной государственной администрации Черкасской области.
Что известно о новом руководителе ГСЧС
Согласно данным ГСЧС, Даник родился в 1978 году в Кировограде.
В 2002 году окончил Черкасский институт пожарной безопасности им. Героев Чернобыля Министерства внутренних дел (МВД) Украины по специальности пожарная безопасность.
Служебная деятельность:
— с июля 1998 занимал должность начальника караула 79-й самостоятельной государственной пожарной части города Старобешево управления государственной пожарной охраны УМВД Украины в Донецкой области;
— с 1999 по 2003 годы занимал разные должности в 79-й самостоятельной государственной пожарной части города Старобешево;
— с мая 2013 находился в распоряжении председателя Главного управления ГСЧС в Донецкой области;
— с августа 2015 занимал должность заместителя начальника Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области;
— с января 2020 года по сентябрь 2023 возглавил Главное управление ГСЧС в Черкасской области;
— в сентябре 2023 года был назначен на должность заместителя председателя ГСЧС;
— с 27 февраля 2024 года занимал должность временно исполняющего обязанности главы ГСЧС Украины.
Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмигаль в четверг поручил министрам совершить ряд рабочих поездок в регионы. Это касается, в частности, прифронтовых областей.
Раньше Президент Украины Владимир Зеленский обратился к сотрудникам Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и Национальной полиции Украины. Он поблагодарил их за ту сложную работу, которую они выполняют на местах попадания российских снарядов и ракет, спасая жизнь украинцев.
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