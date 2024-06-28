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Кабмін погодив нові кадрові зміни — як змінилося керівництво ДСНС

28 червня 2024 15:05
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинець Юлія
Улинець Юлія
редактор
Кабмін призначив нового голову ДСНС — хто ним став
Засідання Кабінету Міністрів України. Фото: пресслужба Кабміну
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинець Юлія
Улинець Юлія
редактор

Андрій Даник очолить Державну службу України з надзвичайних ситуацій. Його призначили на засіданні Кабінету міністрів України.

Про це повідомив представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram у п’ятницю, 28 червня. 

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Відповідно до рішення Кабміну:

— Даник Андрій Миколайович очолить Державну службу України з надзвичайних ситуацій;

— Миронюк Віталій Григорович обійме посаду першого заступника голови ДСНС.

 

Андрій Даник
Новий голова ДСНС Андрій Даник. Фото: ДСНС

Також повідомляється, що:

— Горбатюк Аллу Володимирівну звільнено з посади заступника голови Державної служби України з питань праці;

— погоджено призначення Дудки Юрія Степановича головою Золотоніської районної державної адміністрації Черкаської області.

Що відомо про нового очільника ДСНС

Згідно з даними ДСНС, Даник народився 1978 року в Кіровограді.

У 2002 році закінчив Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Міністерства внутрішніх справ (МВС) України за спеціальністю пожежна безпека.

Службова діяльність: 

— з липня 1998 року обіймав посаду начальника караулу 79-ї самостійної державної пожежної частини міста Старобешеве управління державної пожежної охорони УМВС України в Донецькій області;

— з 1999 по 2003 роки обіймав різні посади у 79-й самостійній державній пожежній частині міста Старобешеве; 

— з травня 2013 року перебував у розпорядженні голови Головного управління ДСНС у Донецькій області; 

— з серпня 2015 року обіймав посаду заступника начальника Головного управління ДСНС України у Донецькій області;

— з січня 2020 року до вересня 2023 очолив Головне управління ДСНС у Черкаській області; 

— у вересні 2023 року був призначений на посаду заступника голови ДСНС; 

— з 27 лютого 2024 року обіймав посаду тимчасово виконуючого обов'язки голови ДСНС України.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у четвер доручив міністрам здійснити низку робочих поїздок у регіони. Це стосується, зокрема, прифронтових областей.

Раніше Президент України Володимир Зеленський звернувся до співробітників Державної служби з надзвичайних ситуацій та Національної поліції України. Він подякував їм за ту складну роботу, які вони виконують на місцях влучання російських снарядів та ракет, рятуючи життя українців.

Кабінет міністрів
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