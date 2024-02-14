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Кабмин разрешил открыть код "Дії" для других стран

14 февраля 2024 13:15
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Кабмин разрешил открыть код "Дії" для других стран
Приложение "Дія". Фото: Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Кабинет министров Украины принял постановление, разрешающее открыть код "Дії". Приложение станет open-source продуктом.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в Telegram в среду, 14 февраля.

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"Дія" с открытым кодом

Федоров подчеркнул, что основное преимущество в том, что любой разработчик из любой точки мира сможет изучить документацию и начать разрабатывать свои дополнительные сервисы или микросервисы, подходящие к приложению.

"С открытым кодом и документацией мы сможем быстро экспортировать "Дію" в другие страны. Open-source продукты — это о прозрачности, что также будет хорошим сигналом для наших партнеров", — рассказал он.

По его словам, топовые мировые продукты работают на открытом коде. Федоров привел пример эстонского приложения X-Road, на основе которого построили систему "Трембита", отвечающую за быстрый обмен данными между реестрами.

К тому же благодаря открытию кода IT-сообщество сможет понять, как работает "Дія", проанализировать код и особенности архитектуры приложения.

"А еще разработчики смогут предложить изменения или улучшения, которые рассмотрит наша команда. Путь ко всем крутым государственным решениям — в open-source. "Дія" будет первой", — подчеркнул Федоров.

Он добавил, что после открытия кода никто не сможет получить доступ к реестрам и особенностям шифрования "Дії".

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Пост Федорова. Фото: скриншот

Напомним, Минобороны и министерство цифровой трансформации работают над введением электронного военного билета в Украине. Глава Минцифры Михаил Федоров рассказал, появится ли он в приложении "Дія".

Также руководитель по развитию электронных услуг в Минцифры Мстислав Баник объяснил, почему 3 февраля произошел сбой в работе приложения ''Дія'' во время Нацотбора на ''Евровидение-2024''. По его словам, всего в приложении проголосовали 1 167 174 украинцев.

Кабинет министров
Михаил Федоров
Украина
Минцифры
Дія

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