Збій у Дії - Федоров назвав причину збою в "Дії"

Застосунок "Дія". Фото: скриншот

У суботу, 3 лютого, під час голосування у Нацвідборі на Євробачення рекордна кількість людей намагалися використати застосунок "Дію". Це спричинило збій в додатку, розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Про це він заявив у своєму дописі у Facebook.

Читайте також:

Збій в "Дії" під час голосування у Нацвідборі на Євробачення

"Сьогодні була рекордна кількість користувачів у "Дії" за всю історію проєкту. Замість 800 запитів за секунду, як було під час голосування торік, — 15 000 запитів.Порівняно з минулим роком ми збільшили потужності в 5 разів (а запитів надійшло більше у 20 разів). І тому виникла величезна черга", — пояснив Федоров.

Він пообіцяв зробити детальний розбір та впровадити організаційні зміни, аби "Дія" була готова до таких хвиль трафіку.

"Ситуація вже стабілізується, а за декілька годин усе запрацює на повну, та всі охочі зараз, уночі й завтра протягом дня зможуть проголосувати", — додав міністр.

До слова, через збій у застосунку Нацвідбору результати буде оголошено 4 лютого.

Нагадаємо, раніше ми писали, що перекладачка жестової мови на Нацвідборі підірвала соцмережі. Також ми розповідали, що Вєрка Сердючка на Нацвідборі передала привіт країні-господарці "Євробачення-2024".