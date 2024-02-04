Сбой в Действии - Федоров назвал причину сбоя в "Действии"

Федоров назвал причину сбоя в "Дії"
В субботу, 3 февраля, во время голосования в Нацотборе на Евровидение рекордное количество людей пыталось использовать приложение "Дія". Это привело к сбою в приложении, рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Об этом он заявил в своем сообщении в Facebook.
Сбой в "Дії" во время голосования в Нацотборе на Евровидение
"Сегодня было рекордное количество пользователей в "Дії" за всю историю проекта. Вместо 800 запросов в секунду, как было во время голосования в прошлом году, — 15 000 запросов. По сравнению с прошлым годом мы увеличили мощности в 5 раз (а запросов поступило больше в 20 раз). И потому возникла огромная очередь", — объяснил Федоров.
Он пообещал произвести детальный разбор и внедрить организационные изменения, чтобы "Дія" была готова к таким волнам трафика.
"Ситуация уже стабилизируется, а через несколько часов все заработает по полной, и все желающие сейчас, ночью и завтра в течение дня смогут проголосовать", — добавил министр.
К слову, из-за сбоя в приложении Нацотбора результаты будут объявлены 4 февраля.
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