Сбой в Действии - Федоров назвал причину сбоя в "Действии"

Приложение "Дія". Фото: скриншот

В субботу, 3 февраля, во время голосования в Нацотборе на Евровидение рекордное количество людей пыталось использовать приложение "Дія". Это привело к сбою в приложении, рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Об этом он заявил в своем сообщении в Facebook.

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"Сегодня было рекордное количество пользователей в "Дії" за всю историю проекта. Вместо 800 запросов в секунду, как было во время голосования в прошлом году, — 15 000 запросов. По сравнению с прошлым годом мы увеличили мощности в 5 раз (а запросов поступило больше в 20 раз). И потому возникла огромная очередь", — объяснил Федоров.

Он пообещал произвести детальный разбор и внедрить организационные изменения, чтобы "Дія" была готова к таким волнам трафика.

"Ситуация уже стабилизируется, а через несколько часов все заработает по полной, и все желающие сейчас, ночью и завтра в течение дня смогут проголосовать", — добавил министр.

К слову, из-за сбоя в приложении Нацотбора результаты будут объявлены 4 февраля.

Напомним, ранее мы писали, что переводчица жестового языка на Нацотборе взорвала соцсети. Также мы рассказывали, что Верка Сердючка на Нацотборе передала привет стране-хозяйке Евровидения-2024.