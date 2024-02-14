Кабмін дозволив відкрити код "Дії" для інших країн
Кабінет міністрів України ухвалив постанову, яка дозволяє відкрити код "Дії". Застосунок стане open-source продуктом.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у Telegram у середу, 14 лютого.
"Дія" із відкритим кодом
Федоров наголосив, що основна перевага в тому, що будь-який розробник з будь-якої точки світу зможе вивчити документацію й почати розробляти свої додаткові сервіси або мікросервіси, які підходитимуть до застосунку.
"З відкритим кодом і документацією ми зможемо швидко експортувати "Дію" в інші країни. Open-source продукти — це про прозорість, що також буде хорошим сигналом для наших партнерів", — розповів він.
За його словами, топові світові продукти працюють на відкритому коді. Федоров навів приклад естонського застосунку X-Road, на основі якого побудували систему "Трембіта", яка відповідає за швидкий обмін даними між реєстрами.
До того ж завдяки відкриттю коду IT-спільнота зможе зрозуміти, як працює "Дія", проаналізувати код та особливості архітектури застосунку.
"А ще розробники зможуть запропонувати зміни чи покращення, які розгляне наша команда. Шлях до всіх найкрутіших державних рішень — в open-source. "Дія" буде першою", — наголосив Федоров.
Він додав, що після відкриття коду ніхто не зможе отримати доступ до реєстрів та особливостей шифрування "Дії".
Нагадаємо, Міноборони та міністерство цифрової трансформації працюють над впровадженням електронного військового квитка в Україні. Очільник Мінцифри Михайло Федоров розповів, чи з'явиться він у застосунку "Дія".
Також керівник із розвитку електронних послуг у Мінцифрі Мстислав Банік пояснив, чому 3 лютого стався збій в роботі застосунку ''Дія'' під час Нацвідбору на ''Євробачення-2024''. За його словами, загалом у додатку проголосували 1 167 174 українців.
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