Кабмін дозволив відкрити код "Дії" для інших країн

Додаток "Дія". Фото: Новини.LIVE

Кабінет міністрів України ухвалив постанову, яка дозволяє відкрити код "Дії". Застосунок стане open-source продуктом.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у Telegram у середу, 14 лютого.

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"Дія" із відкритим кодом

Федоров наголосив, що основна перевага в тому, що будь-який розробник з будь-якої точки світу зможе вивчити документацію й почати розробляти свої додаткові сервіси або мікросервіси, які підходитимуть до застосунку.

"З відкритим кодом і документацією ми зможемо швидко експортувати "Дію" в інші країни. Open-source продукти — це про прозорість, що також буде хорошим сигналом для наших партнерів", — розповів він.

За його словами, топові світові продукти працюють на відкритому коді. Федоров навів приклад естонського застосунку X-Road, на основі якого побудували систему "Трембіта", яка відповідає за швидкий обмін даними між реєстрами.

До того ж завдяки відкриттю коду IT-спільнота зможе зрозуміти, як працює "Дія", проаналізувати код та особливості архітектури застосунку.

"А ще розробники зможуть запропонувати зміни чи покращення, які розгляне наша команда. Шлях до всіх найкрутіших державних рішень — в open-source. "Дія" буде першою", — наголосив Федоров.

Він додав, що після відкриття коду ніхто не зможе отримати доступ до реєстрів та особливостей шифрування "Дії".

Допис Федорова. Фото: скриншот

Нагадаємо, Міноборони та міністерство цифрової трансформації працюють над впровадженням електронного військового квитка в Україні. Очільник Мінцифри Михайло Федоров розповів, чи з'явиться він у застосунку "Дія".

Також керівник із розвитку електронних послуг у Мінцифрі Мстислав Банік пояснив, чому 3 лютого стався збій в роботі застосунку ''Дія'' під час Нацвідбору на ''Євробачення-2024''. За його словами, загалом у додатку проголосували 1 167 174 українців.